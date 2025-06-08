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Трамп назвал Маска "конченым наркоманом", пишут СМИ
Трамп назвал Маска "конченым наркоманом", пишут СМИ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Маска "конченым наркоманом", пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в личном общении со своими соратниками на фоне эскалации конфликта с миллиардером Илоном Маском назвал его "конченым наркоманом",... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T03:33+0300
2025-06-08T03:33+0300
2025-06-08T03:33+0300
общество
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в личном общении со своими соратниками на фоне эскалации конфликта с миллиардером Илоном Маском назвал его "конченым наркоманом", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в окружении Трампа.
"Трамп временами казался мрачным в четверг вечером из-за ситуации с Маском, сказали его приближенные. В других случаях он выражал разочарование. Трамп комментировал свое раздражение и беспокойство по поводу Маска в течение всего дня и вечера, в том числе назвал Маска "конченым наркоманом" во время телефонного разговора той ночью, по словам человека, осведомленного о разговоре", - пишет издание.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Маск отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает кетамин и другие наркотики.
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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, washington post
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Washington Post
Трамп назвал Маска "конченым наркоманом", пишут СМИ
WP: Трамп в разговоре с соратниками назвал Маска "конченым наркоманом"
ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в личном общении со своими соратниками на фоне эскалации конфликта с миллиардером Илоном Маском назвал его "конченым наркоманом", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в окружении Трампа.
"Трамп временами казался мрачным в четверг вечером из-за ситуации с Маском, сказали его приближенные. В других случаях он выражал разочарование. Трамп комментировал свое раздражение и беспокойство по поводу Маска в течение всего дня и вечера, в том числе назвал Маска "конченым наркоманом" во время телефонного разговора той ночью, по словам человека, осведомленного о разговоре", - пишет издание.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Маск отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает кетамин и другие наркотики.