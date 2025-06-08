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"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска - 08.06.2025, ПРАЙМ
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"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска
"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска
Президент США Дональд Трамп и его бывший соратник Илон Маск могли создать видимость ссоры с целью отключения Украины от сервиса Starlink. Об этом сообщает... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T11:47+0300
2025-06-08T11:47+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
илон маск
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его бывший соратник Илон Маск могли создать видимость ссоры с целью отключения Украины от сервиса Starlink. Об этом сообщает издание Strategic Culture."Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины", — сказано в материале.По мнению автора статьи, Трамп, возможно, стремится таким образом подтолкнуть Владимира Зеленского к заключению мирных соглашений.Разногласия между Трампом и Маском возникли на этой неделе после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект о налогах и сокращении расходов, который поддерживался администрацией президента. Спор быстро перерос в личные обвинения в социальных сетях, что вызвало значительный резонанс как в политических, так и в деловых кругах США.
https://1prime.ru/20250607/tramp-858299784.html
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, илон маск
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, УКРАИНА, Илон Маск
11:47 08.06.2025
 
"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска

Startegic Culture: Трамп и Маск создали видимость ссоры, чтобы отключить Киев от Starlink

© Фото : Official White House Photo by Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото : Official White House Photo by Molly Riley
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его бывший соратник Илон Маск могли создать видимость ссоры с целью отключения Украины от сервиса Starlink. Об этом сообщает издание Strategic Culture.
"Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины", — сказано в материале.
По мнению автора статьи, Трамп, возможно, стремится таким образом подтолкнуть Владимира Зеленского к заключению мирных соглашений.
Разногласия между Трампом и Маском возникли на этой неделе после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект о налогах и сокращении расходов, который поддерживался администрацией президента. Спор быстро перерос в личные обвинения в социальных сетях, что вызвало значительный резонанс как в политических, так и в деловых кругах США.
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ПолитикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУКРАИНАИлон Маск
 
 
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