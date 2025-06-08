https://1prime.ru/20250608/tramp-858305878.html

"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска

"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и его бывший соратник Илон Маск могли создать видимость ссоры с целью отключения Украины от сервиса Starlink. Об этом сообщает... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T11:47+0300

2025-06-08T11:47+0300

2025-06-08T11:47+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

сша

украина

илон маск

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его бывший соратник Илон Маск могли создать видимость ссоры с целью отключения Украины от сервиса Starlink. Об этом сообщает издание Strategic Culture."Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины", — сказано в материале.По мнению автора статьи, Трамп, возможно, стремится таким образом подтолкнуть Владимира Зеленского к заключению мирных соглашений.Разногласия между Трампом и Маском возникли на этой неделе после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект о налогах и сокращении расходов, который поддерживался администрацией президента. Спор быстро перерос в личные обвинения в социальных сетях, что вызвало значительный резонанс как в политических, так и в деловых кругах США.

https://1prime.ru/20250607/tramp-858299784.html

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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, илон маск