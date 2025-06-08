https://1prime.ru/20250608/tramp-858310205.html
Спикер нижней палаты конгресса США высказался о примирении Трампа и Маска
Спикер нижней палаты конгресса США высказался о примирении Трампа и Маска - 08.06.2025, ПРАЙМ
Спикер нижней палаты конгресса США высказался о примирении Трампа и Маска
Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:40+0300
2025-06-08T17:40+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. "Надеюсь, эти два титана смогут помириться. Я думаю, что голова президента находится в правильном месте. Он сказал пару дней назад, что движется дальше, потому что он должен. У него огромное количество обязанностей, и он не может быть втянут в войну в Twitter", - заявил Джонсон телеканалу ABC, отвечая на вопрос о ссоре Трампа и Маска. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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дональд трамп, илон маск, майк джонсон
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Спикер нижней палаты конгресса США высказался о примирении Трампа и Маска
Спикер нижней палаты Конгресса Джонсон: надеюсь, Трамп и Маск смогут помириться
ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон в воскресенье выразил надежду на примирение американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.
"Надеюсь, эти два титана смогут помириться. Я думаю, что голова президента находится в правильном месте. Он сказал пару дней назад, что движется дальше, потому что он должен. У него огромное количество обязанностей, и он не может быть втянут в войну в Twitter", - заявил Джонсон телеканалу ABC, отвечая на вопрос о ссоре Трампа и Маска.
"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.