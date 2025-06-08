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В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной - 08.06.2025, ПРАЙМ
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В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной
В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной - 08.06.2025, ПРАЙМ
В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной
Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T10:43+0300
2025-06-08T10:43+0300
экономика
бизнес
россия
общество
црпт
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ. В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ. "Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.
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бизнес, россия, общество , црпт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЦРПТ
10:43 08.06.2025
 
В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной

ЦРПТ: самыми дорогими духами весны в 2025 году стали Diaghilev за 134 тысячи рублей

© fotolia.com / Yuri Arcurs % Покупатель в парфюмерном магазине
% Покупатель в парфюмерном магазине - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© fotolia.com / Yuri Arcurs
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ.
В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ.
"Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.
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