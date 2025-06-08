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В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной

В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной - 08.06.2025, ПРАЙМ

В ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные в России весной

Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T10:43+0300

2025-06-08T10:43+0300

2025-06-08T10:43+0300

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бизнес

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црпт

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл - каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей", – прокомментировали в ЦРПТ. В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей - цена флакона вышла 6,9 МРОТ. "Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей", - добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.

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бизнес, россия, общество , црпт