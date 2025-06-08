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Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию
Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию - 08.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T18:58+0300
2025-06-08T18:58+0300
политика
кирилл дмитриев
россия
ufc
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) вернется в Россию осенью 2025 года. "Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю", - написал Дмитриев в социальной сети X. В апреле Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
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кирилл дмитриев, россия, ufc
Политика, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ, UFC
18:58 08.06.2025
 
Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию

Глава РФПИ Дмитриев: UFC может вернуться в Россию осенью 2025 года

© Коллаж РИА Новости# Россия
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) вернется в Россию осенью 2025 года.
"Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю", - написал Дмитриев в социальной сети X.
В апреле Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США
15:52
 
ПолитикаКирилл ДмитриевРОССИЯUFC
 
 
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