https://1prime.ru/20250608/ufc-858311073.html

Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию

Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию - 08.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T18:58+0300

2025-06-08T18:58+0300

2025-06-08T18:58+0300

политика

кирилл дмитриев

россия

ufc

https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_b899414e621cfaf73285c3f22aadeb8f.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) вернется в Россию осенью 2025 года. "Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю", - написал Дмитриев в социальной сети X. В апреле Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.

https://1prime.ru/20250608/vvp-858308830.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кирилл дмитриев, россия, ufc