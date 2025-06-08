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Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию
Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию - 08.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T18:58+0300
2025-06-08T18:58+0300
2025-06-08T18:58+0300
политика
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) вернется в Россию осенью 2025 года. "Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю", - написал Дмитриев в социальной сети X. В апреле Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
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кирилл дмитриев, россия, ufc
Политика, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ, UFC
Глава РФПИ допустил скорое возвращение бойцовского чемпионата UFC в Россию
Глава РФПИ Дмитриев: UFC может вернуться в Россию осенью 2025 года
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) вернется в Россию осенью 2025 года.
"Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю", - написал Дмитриев в социальной сети X.
В апреле Дмитриев сообщил о ведущейся работе по возвращению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
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