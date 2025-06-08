https://1prime.ru/20250608/ukraina-858304778.html

Названы причины отказа во въезде в Россию некоторым гражданам Украины

Названы причины отказа во въезде в Россию некоторым гражданам Украины - 08.06.2025, ПРАЙМ

Названы причины отказа во въезде в Россию некоторым гражданам Украины

Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T11:07+0300

2025-06-08T11:07+0300

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА Новости. Так, один гражданин Украины, как сказано в материалах, стёр с телефона пять тысяч фотографий и видео, почистил некоторые контакты. “Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ”, - говорится в одном из судебных постановлений суда, который признал отказ во въезде законным. В другом случае гражданка Украины “подчистила информацию в чатах”, полностью удалила всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Агентство изучило около 10 судебных постановлений, в которых удаление данных значится одной из причин для отказа в пропуске в РФ. Во всех случаях граждане Украины пытались оспорить отказ во въезде в РФ в суде, заявляя, что в России у них проживают родственники-россияне, и они не собираются нарушать законодательство РФ, хотят получить российское гражданство. Апелляции остались без удовлетворения.

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технологии, общество , россия, украина, рф, youtube