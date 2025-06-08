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Глава МИД Турции обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Украине

Глава МИД Турции обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Турции обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генсеком НАТО Марком Рютте усилия по завершению украинского конфликта и подготовку к саммиту НАТО, сообщил... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T17:56+0300

2025-06-08T17:56+0300

2025-06-08T17:56+0300

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СТАМБУЛ, 8 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генсеком НАТО Марком Рютте усилия по завершению украинского конфликта и подготовку к саммиту НАТО, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Телефонный разговор состоялся в воскресенье. "Фидан и Рютте обсудили усилия, направленные на завершение российско-украинского конфликта и подготовку к саммиту НАТО, запланированному на 24-25 июня в Гааге", - сообщил источник. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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украина, стамбул, турция, марк рютте, владимир мединский, владимир зеленский, нато, мид