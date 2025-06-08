https://1prime.ru/20250608/ukraina-858310823.html
Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине
Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ
Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине
Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T18:18+0300
2025-06-08T18:18+0300
2025-06-08T18:19+0300
политика
сергей степашин
украина
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не денется", хотя там в то время системно работали западные страны и "все, кому не лень". "Что касается Украины, мы думали, никуда она не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов: "она никуда не денется, это братский народ, никуда не денется, перебесится". А там работали системно и янки, и Западная Европа, и все, кому не лень", - сказал Степашин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он считает, что в тот период Россия могла работать в этом направлении. "Можно было заниматься и можно было искать людей, с которыми нужно было работать, это я вам как бывший директор ФСБ (говорю). Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город, это Азов. Поэтому приходится наверстывать упущенное", - добавил Степашин.
https://1prime.ru/20250608/ukraina-858304778.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей степашин, украина, мнение
Политика, Сергей Степашин, УКРАИНА, мнение
Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине
Степашин: мнение 1990-х , что Украина "никуда не денется", - огромная ошибка
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не денется", хотя там в то время системно работали западные страны и "все, кому не лень".
"Что касается Украины, мы думали, никуда она не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов: "она никуда не денется, это братский народ, никуда не денется, перебесится". А там работали системно и янки, и Западная Европа, и все, кому не лень", - сказал Степашин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он считает, что в тот период Россия могла работать в этом направлении.
"Можно было заниматься и можно было искать людей, с которыми нужно было работать, это я вам как бывший директор ФСБ (говорю). Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город, это Азов. Поэтому приходится наверстывать упущенное", - добавил Степашин.
Названы причины отказа во въезде в Россию некоторым гражданам Украины