https://1prime.ru/20250608/ukraina-858310823.html

Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине

Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ

Степашин напомнил о распространенном в 1990-х годах мнении об Украине

Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T18:18+0300

2025-06-08T18:18+0300

2025-06-08T18:19+0300

политика

сергей степашин

украина

мнение

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не денется", хотя там в то время системно работали западные страны и "все, кому не лень". "Что касается Украины, мы думали, никуда она не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов: "она никуда не денется, это братский народ, никуда не денется, перебесится". А там работали системно и янки, и Западная Европа, и все, кому не лень", - сказал Степашин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он считает, что в тот период Россия могла работать в этом направлении. "Можно было заниматься и можно было искать людей, с которыми нужно было работать, это я вам как бывший директор ФСБ (говорю). Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город, это Азов. Поэтому приходится наверстывать упущенное", - добавил Степашин.

https://1prime.ru/20250608/ukraina-858304778.html

украина

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сергей степашин, украина, мнение