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"Выдавить Украину". В Киеве испугались исчезновения "российской угрозы"
"Выдавить Украину". В Киеве испугались исчезновения "российской угрозы" - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Выдавить Украину". В Киеве испугались исчезновения "российской угрозы"
Соединенные Штаты выступают против увеличения расходов НАТО на поддержку Киева, тем самым уменьшая ее роль в мировой политике и переводя конфликт с Россией в... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T22:03+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выступают против увеличения расходов НАТО на поддержку Киева, тем самым уменьшая ее роль в мировой политике и переводя конфликт с Россией в статус регионального. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал написал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО в связи с обвинением в государственной измене.Он отметил, что на саммите НАТО в Гааге европейские лидеры намерены мотивировать увеличение расходов на оборону до пяти процентов от ВВП "российской угрозой" и под этим прикрытием направить часть средств на помощь Киеву, но Соединенные Штаты выступают против такой формулировки в итоговом документе саммита.Соединенные Штаты хотят выдавить Украину из мировой повестки на периферию, считает Дубинский.По его мнению, перевод российско-украинского конфликта в статус регионального "междусобойчика" даст Соединенным Штатам возможность "отключиться от этой проблемы и участвовать в ней в самых общих чертах".
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сша, помощь украине, мировая повестка, европа, нато, саммит
Политика, США, помощь Украине, мировая повестка, ЕВРОПА, НАТО, саммит
"Выдавить Украину". В Киеве испугались исчезновения "российской угрозы"
Нардеп Дубинский: США хотя выдавить Украину из мировой повестки на "периферию"
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выступают против увеличения расходов НАТО на поддержку Киева, тем самым уменьшая ее роль в мировой политике и переводя конфликт с Россией в статус регионального. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал написал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО в связи с обвинением в государственной измене.
Он отметил, что на саммите НАТО в Гааге европейские лидеры намерены мотивировать увеличение расходов на оборону до пяти процентов от ВВП "российской угрозой" и под этим прикрытием направить часть средств на помощь Киеву, но Соединенные Штаты выступают против такой формулировки в итоговом документе саммита.
Соединенные Штаты хотят выдавить Украину из мировой повестки на периферию, считает Дубинский.
"Мы рассчитывали". Зеленский пожаловался американскому телеканалу на США
По его мнению, перевод российско-украинского конфликта в статус регионального "междусобойчика" даст Соединенным Штатам возможность "отключиться от этой проблемы и участвовать в ней в самых общих чертах".