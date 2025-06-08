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Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание
Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание - 08.06.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание
Расписание некоторых рейсов в аэропорту Внуково изменено, из-за непогоды в Москве в авиагавани произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T19:14+0300
2025-06-08T19:15+0300
происшествия
аэропорт внуково
подтопление
терминал
расписание
рейсы
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Расписание некоторых рейсов в аэропорту Внуково изменено, из-за непогоды в Москве в авиагавани произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала, сообщает пресс-служба аэропорта. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В настоящее время задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. В расписание некоторых рейсов внесены изменения", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в Москве.
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аэропорт внуково, подтопление, терминал, расписание, рейсы
Происшествия, аэропорт Внуково, подтопление, терминал, расписание, рейсы
19:14 08.06.2025 (обновлено: 19:15 08.06.2025)
 
Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание

Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание некоторых рейсов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Расписание некоторых рейсов в аэропорту Внуково изменено, из-за непогоды в Москве в авиагавани произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала, сообщает пресс-служба аэропорта.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В настоящее время задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. В расписание некоторых рейсов внесены изменения", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в Москве.
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Происшествияаэропорт Внуковоподтоплениетерминалрасписаниерейсы
 
 
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