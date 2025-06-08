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Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание

Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание - 08.06.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание

Расписание некоторых рейсов в аэропорту Внуково изменено, из-за непогоды в Москве в авиагавани произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T19:14+0300

2025-06-08T19:14+0300

2025-06-08T19:15+0300

происшествия

аэропорт внуково

подтопление

терминал

расписание

рейсы

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Расписание некоторых рейсов в аэропорту Внуково изменено, из-за непогоды в Москве в авиагавани произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала, сообщает пресс-служба аэропорта. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В настоящее время задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. В расписание некоторых рейсов внесены изменения", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в Москве.

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аэропорт внуково, подтопление, терминал, расписание, рейсы