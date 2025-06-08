https://1prime.ru/20250608/vnukovo-858312116.html
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта - 08.06.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T20:17+0300
2025-06-08T20:17+0300
2025-06-08T20:17+0300
аэропорт внуково
работа
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в сообщении.Из-за непогоды в столице в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщала, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
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аэропорт внуково, работа
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта
"Внуково": аэропорт работает в штатном режиме
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в сообщении.
Из-за непогоды в столице в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщала, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание