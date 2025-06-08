https://1prime.ru/20250608/vnukovo-858312116.html

Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта

Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта - 08.06.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T20:17+0300

2025-06-08T20:17+0300

2025-06-08T20:17+0300

аэропорт внуково

работа

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в сообщении.Из-за непогоды в столице в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщала, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

https://1prime.ru/20250608/vnukovo-858311705.html

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аэропорт внуково, работа