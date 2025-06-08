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Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта - 08.06.2025, ПРАЙМ
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T20:17+0300
2025-06-08T20:17+0300
аэропорт внуково
работа
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в сообщении.Из-за непогоды в столице в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщала, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
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аэропорт внуково, работа
аэропорт Внуково, работа
20:17 08.06.2025
 
Во "Внуково" сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта

"Внуково": аэропорт работает в штатном режиме

© РИА Новости . Марина Лысцева | Перейти в медиабанкCамолет лоукостера "Победа". Возобновление авиасообщения
Cамолет лоукостера Победа. Возобновление авиасообщения - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Марина Лысцева
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий четыре рейса в районе 18.00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы, сейчас все службы аэропорта функционируют бесперебойно, сообщили в авиагавани.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в сообщении.
Из-за непогоды в столице в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщала, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Во "Внуково" из-за подтопления терминала изменили расписание
19:14
 
аэропорт Внуковоработа
 
 
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