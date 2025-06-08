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Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм
Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм - 08.06.2025, ПРАЙМ
Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм
ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T01:30+0300
2025-06-08T01:30+0300
общество
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валерий герасимов
всу
вс рф
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КУРСК, 8 июн — ПРАЙМ. ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. "В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Потому что 8 месяцев не слышала родных, не видела внуков, мужа не видела — никого. Они не пустили меня в храм", — сказала Елена. Правозащитник Иван Копыл подтвердил РИА Новости, что из-за размещения личного составе ВСУ в храмах местным жителям не давали возможности в них молиться. "Что касается курских храмов, там сразу же расположились комбатанты украинские и местные жители не были допущены туда для молитв", — объяснил Копыл. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество , рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф
Общество , РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
01:30 08.06.2025
 
Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм

Жительница Суджи: ВСУ не пустили мирных жителей в Троицкий храм для молитвы

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КУРСК, 8 июн — ПРАЙМ. ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена.
"В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Потому что 8 месяцев не слышала родных, не видела внуков, мужа не видела — никого. Они не пустили меня в храм", — сказала Елена.
Правозащитник Иван Копыл подтвердил РИА Новости, что из-за размещения личного составе ВСУ в храмах местным жителям не давали возможности в них молиться.
"Что касается курских храмов, там сразу же расположились комбатанты украинские и местные жители не были допущены туда для молитв", — объяснил Копыл.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ОбществоРФВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
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