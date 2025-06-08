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Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм

Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм - 08.06.2025, ПРАЙМ

Жительница Суджи рассказала, что ВСУ не пускали ее в Троицкий храм

ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T01:30+0300

2025-06-08T01:30+0300

2025-06-08T01:30+0300

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КУРСК, 8 июн — ПРАЙМ. ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. "В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Потому что 8 месяцев не слышала родных, не видела внуков, мужа не видела — никого. Они не пустили меня в храм", — сказала Елена. Правозащитник Иван Копыл подтвердил РИА Новости, что из-за размещения личного составе ВСУ в храмах местным жителям не давали возможности в них молиться. "Что касается курских храмов, там сразу же расположились комбатанты украинские и местные жители не были допущены туда для молитв", — объяснил Копыл. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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общество , рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф