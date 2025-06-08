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Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США

Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США - 08.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил соотношение госдолга к | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T15:52+0300

2025-06-08T15:52+0300

2025-06-08T15:52+0300

экономика

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сша

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джером пауэлл

рфпи

счетная палата

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США, напоминая о важности макроэкономической устойчивости. В марте в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2024 год говорилось, что объем государственного долга России в 2024 году увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей или 14,5% ВВП. "Госдолг России к ВВП составляет менее 20%, в то время как в Европе этот показатель выше 100%, а в США - выше 120%. Макроэкономическая устойчивость имеет значение", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. По расчетам Международного валютного фонда, госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее предупреждал, что госдолг страны находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден.

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россия, финансы, сша, рф, кирилл дмитриев, джером пауэлл, рфпи, счетная палата