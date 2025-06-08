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Westinghouse намерен построить десять ядерных реакторов в США, пишут СМИ
Westinghouse намерен построить десять ядерных реакторов в США, пишут СМИ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Westinghouse намерен построить десять ядерных реакторов в США, пишут СМИ
Американская энергетическая компания Westinghouse ведет переговоры с властями о расширении ядерной энергетики США на 10 новых ядерных реакторов, стоимость... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T15:07+0300
2025-06-08T15:07+0300
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энергетика
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse ведет переговоры с властями о расширении ядерной энергетики США на 10 новых ядерных реакторов, стоимость проектов оценивается в 75 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times. В майских указах Трампа были поставлены цели по увеличению объемов ядерной энергетики в США в четыре раза к 2050 году, началу работ на 10 крупных реакторах к 2030 году и ускорению получения разрешений регулирующих органов. "Westinghouse ведет переговоры с официальными лицами США и отраслевыми партнерами о развертывании 10 крупных ядерных реакторов для достижения целей указов президента Дональда Трампа, направленных на возрождение американской атомной энергетики", - пишет издание. Генеральный директор компании Дэн Самнер рассказал изданию, что Westinghouse находится в уникальном положении и готова взять на себя работы по созданию всех 10 реакторов. При этом, по оценкам инвестиционного банка TD Cowen и министерства энергетики, на которые ссылается издание, строительство 10 крупных ядерных реакторов в США может обойтись в 75 миллиардов долларов без учета задержек и перерасходов средств.
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westinghouse, переговоры, строительство, ядерные реакторы, сша
Энергетика, Westinghouse, переговоры, строительство, ядерные реакторы, США
Westinghouse намерен построить десять ядерных реакторов в США, пишут СМИ
FT: Westinghouse ведет переговоры о строительстве 10 ядерных реакторов в США
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания Westinghouse ведет переговоры с властями о расширении ядерной энергетики США на 10 новых ядерных реакторов, стоимость проектов оценивается в 75 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times.
В майских указах Трампа были поставлены цели по увеличению объемов ядерной энергетики в США в четыре раза к 2050 году, началу работ на 10 крупных реакторах к 2030 году и ускорению получения разрешений регулирующих органов.
"Westinghouse ведет переговоры с официальными лицами США и отраслевыми партнерами о развертывании 10 крупных ядерных реакторов для достижения целей указов президента Дональда Трампа, направленных на возрождение американской атомной энергетики", - пишет издание.
МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС
Генеральный директор компании Дэн Самнер рассказал изданию, что Westinghouse находится в уникальном положении и готова взять на себя работы по созданию всех 10 реакторов. При этом, по оценкам инвестиционного банка TD Cowen и министерства энергетики, на которые ссылается издание, строительство 10 крупных ядерных реакторов в США может обойтись в 75 миллиардов долларов без учета задержек и перерасходов средств.