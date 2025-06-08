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WSJ раскрыла, для чего правительство США создало дезинформацию об НЛО

WSJ раскрыла, для чего правительство США создало дезинформацию об НЛО - 08.06.2025, ПРАЙМ

WSJ раскрыла, для чего правительство США создало дезинформацию об НЛО

Дезинформация о неопознанных летающих объектах (НЛО) в США была искусственно создана и раздута властями для сокрытия секретной информации по новейшим... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T09:43+0300

2025-06-08T09:43+0300

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Дезинформация о неопознанных летающих объектах (НЛО) в США была искусственно создана и раздута властями для сокрытия секретной информации по новейшим разработкам оружия, а также уязвимостей в системах ядерных установок, сообщает газета Wall Street Journal. "Пентагон иногда намеренно подливал масла в огонь, что было равносильно тому, что правительство США использовало дезинформацию против своих граждан... Иногда... военные офицеры распространяли ложные документы, чтобы создать дымовую завесу для настоящих секретных программ создания оружия. В других случаях чиновники позволяли мифам об НЛО укореняться (в сознании - ред.) в интересах национальной безопасности, например, чтобы не позволить Советскому Союзу обнаружить уязвимости в системах защиты ядерных установок", - говорится в публикации издания. Отмечается, что усилия властей США по распространению дезинформации об НЛО берут свое начало в 1950-х годах. При этом пока не удалось определить, было ли распространение дезинформации об инопланетных технологиях результатом деятельности местных военнослужащих или являлось централизованной программой. При этом, как утверждает Wall Street Journal, "сотни и сотни" сотрудников военных ведомств, подписавших документы о неразглашении, думали, что их исследования НЛО реальны. Некоторые из них верят во внеземное вмешательство до сих пор. По информации газеты, в докладе, который правительство США опубликовало в 2024 году, посвященном этой проблеме, многие факты были скрыты или опущены, несмотря на то, что у него в распоряжении были материалы расследования специально созданного Конгрессом офиса AARO (All-domain Anomaly Resolution Office). Однако, как сообщила представитель пентагона Сью Гоф, в 2025 году планируется выпуск второй части доклада, в который войдут результаты расследования.

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технологии, общество , сша