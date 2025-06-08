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В Японии впервые показали усовершенствованные "противокорабельные ракеты"
В Японии впервые показали усовершенствованные "противокорабельные ракеты" - 08.06.2025, ПРАЙМ
В Японии впервые показали усовершенствованные "противокорабельные ракеты"
Наземные силы самообороны Японии провели ежегодные крупнейшие в стране учения с боевой стрельбой на полигоне у подножия горы Фудзи в префектуре Сидзуока, в ходе | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T10:18+0300
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ТОКИО, 8 июн – ПРАЙМ. Наземные силы самообороны Японии провели ежегодные крупнейшие в стране учения с боевой стрельбой на полигоне у подножия горы Фудзи в префектуре Сидзуока, в ходе которых публике были впервые продемонстрированы усовершенствованные "противокорабельные ракеты типа 12" с дальностью полета более 1 тысячи километров. Трансляция учений доступна на специальном канале наземных сил самообороны Японии в Youtube. Учения этого года были основаны на сценарии, при котором силы самообороны должны освободить отдаленный остров, захваченный условным противником. В учениях, по данным японских СМИ, участвовало около 2000 военнослужащих, а также 50 танков и бронемашин, 60 артиллерийских орудий и около 20 самолетов. В ходе учений было использовано около 76,6 тонн боеприпасов. Кроме усовершенствованных "противокорабельных ракет типа 12" публике также были показаны ракеты дистанционного управления для обороны отдаленных островов. Демонстрация возможностей ракет проводилась лишь путем показа информационных видео, в реальности же ракеты выпущены не были. Япония для укрепления "обороноспособности ответных мер" модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок.
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Вооружения, ЯПОНИЯ, Токио, КИТАЙ, YouTube
В Японии впервые показали усовершенствованные "противокорабельные ракеты"
Наземные силы самообороны Японии провели крупнейшие в стране учения с боевой стрельбой
ТОКИО, 8 июн – ПРАЙМ. Наземные силы самообороны Японии провели ежегодные крупнейшие в стране учения с боевой стрельбой на полигоне у подножия горы Фудзи в префектуре Сидзуока, в ходе которых публике были впервые продемонстрированы усовершенствованные "противокорабельные ракеты типа 12" с дальностью полета более 1 тысячи километров.
Трансляция учений доступна на специальном канале наземных сил самообороны Японии в Youtube.
Учения этого года были основаны на сценарии, при котором силы самообороны должны освободить отдаленный остров, захваченный условным противником. В учениях, по данным японских СМИ, участвовало около 2000 военнослужащих, а также 50 танков и бронемашин, 60 артиллерийских орудий и около 20 самолетов. В ходе учений было использовано около 76,6 тонн боеприпасов.
Кроме усовершенствованных "противокорабельных ракет типа 12" публике также были показаны ракеты дистанционного управления для обороны отдаленных островов. Демонстрация возможностей ракет проводилась лишь путем показа информационных видео, в реальности же ракеты выпущены не были.
Япония для укрепления "обороноспособности ответных мер" модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы.
Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок.
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