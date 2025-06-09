https://1prime.ru/20250609/apple-858347520.html
Apple представила самое масштабное обновление интерфейса с 2013 года
Apple представила самое масштабное обновление интерфейса с 2013 года - 09.06.2025, ПРАЙМ
Apple представила самое масштабное обновление интерфейса с 2013 года
Компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T23:15+0300
2025-06-09T23:15+0300
2025-06-09T23:15+0300
технологии
вашингтон
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_0:106:2158:1320_1920x0_80_0_0_45a27abe788ace3b47e6b4c3574e5c46.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. Компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC 2025. В основу нового дизайна легла так называемая концепция "жидкого стекла" (Liquid Glass). Новый визуальный стиль операционных систем Apple вдохновлён интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и включает в себя полупрозрачный интерфейс, который динамически адаптируется к окружающей среде. Это самое серьезное изменение интерфейса после iOS 7, выпущенной в 2013 году. Apple также изменила нумерацию операционных систем на всех своих устройствах: вместо того, чтобы нумеровать операционные системы в зависимости от количества уже существующих версий, все операционные системы будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления. Поэтому операционные системы следующего поколения будут называться iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Помимо изменений визуального стиля и нумерации, Apple также объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта на основе платформы Apple Intelligence. Среди доступных функций будет возможность синхронного перевода во время переписки, видео и аудиозвонков, а также текстов песен в приложении Apple Music. Apple также расширила функции Visual Intelligence: теперь пользователи смогут анализировать изображения на экране, а также задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на своих экранах. ChatGPT также будет интегрирован в приложение Image Playground, использующее искусственный интеллект для создания изображений.
https://1prime.ru/20250523/tramp-857864066.html
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_230:0:2158:1446_1920x0_80_0_0_c2332a4bad90370ba5b2f20bec5cf83c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вашингтон, apple
Технологии, ВАШИНГТОН, Apple
Apple представила самое масштабное обновление интерфейса с 2013 года
Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своих ОС c 2013 года
ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. Компания Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC 2025.
В основу нового дизайна легла так называемая концепция "жидкого стекла" (Liquid Glass). Новый визуальный стиль операционных систем Apple вдохновлён интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и включает в себя полупрозрачный интерфейс, который динамически адаптируется к окружающей среде. Это самое серьезное изменение интерфейса после iOS 7, выпущенной в 2013 году.
Apple также изменила нумерацию операционных систем на всех своих устройствах: вместо того, чтобы нумеровать операционные системы в зависимости от количества уже существующих версий, все операционные системы будут названы в соответствии со следующим годом после их объявления. Поэтому операционные системы следующего поколения будут называться iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.
Помимо изменений визуального стиля и нумерации, Apple также объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта на основе платформы Apple Intelligence. Среди доступных функций будет возможность синхронного перевода во время переписки, видео и аудиозвонков, а также текстов песен в приложении Apple Music.
Apple также расширила функции Visual Intelligence: теперь пользователи смогут анализировать изображения на экране, а также задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на своих экранах.
ChatGPT также будет интегрирован в приложение Image Playground, использующее искусственный интеллект для создания изображений.
Трамп пригрозил Apple пошлинами