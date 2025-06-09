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Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore
Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore - 09.06.2025, ПРАЙМ
Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore
Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore под названием "Газпромбанк Мой Кабинет". | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T18:28+0300
2025-06-09T18:28+0300
мошенничество
банки
финансы
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газпромбанк
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МОСКВА, 9 июня - ПРАЙМ. Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore под названием "Газпромбанк Мой Кабинет". "Информируем, что доступное для iOS приложение под названием "Газпромбанк Мой Кабинет" является мошенническим. Не скачивайте приложение и не вводите никаких данных", — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.Банк напомнил, что мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным. "Актуальные мобильные версии всегда можно найти на официальном сайте банка, а если требуется уточнить информацию, следует обратиться в службу поддержки", — добавили в кредитной организации.
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банки, финансы, технологии, москва, газпромбанк
Мошенничество, Банки, Финансы, Технологии, МОСКВА, Газпромбанк
18:28 09.06.2025
 
Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore

Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВывеска Газпромбанка
Вывеска Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 июня - ПРАЙМ. Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в AppStore под названием "Газпромбанк Мой Кабинет".
"Информируем, что доступное для iOS приложение под названием "Газпромбанк Мой Кабинет" является мошенническим. Не скачивайте приложение и не вводите никаких данных", — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Банк напомнил, что мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным.
"Актуальные мобильные версии всегда можно найти на официальном сайте банка, а если требуется уточнить информацию, следует обратиться в службу поддержки", — добавили в кредитной организации.
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МошенничествоБанкиФинансыТехнологииМОСКВАГазпромбанк
 
 
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