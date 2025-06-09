https://1prime.ru/20250609/atr--858326443.html
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии - 09.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник после публикации статистики по Китаю и Японии, следует из данных торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:52+0300
2025-06-09T11:52+0300
2025-06-09T11:52+0300
экономика
рынок
торги
индексы
китай
япония
дональд трамп
скотт бессент
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f544b9cadbb977d531aebc429a4f30.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник после публикации статистики по Китаю и Японии, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43% - до 3 399,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2 026,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,63%, до 24 181,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,55% - до 2 855,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 38 072 пунктов. В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27% - до 8 515,7 пункта. Потребительские цены в Китае по итогам мая снизились в годовом выражении на 0,1%. Кроме того, экспорт страны в январе-мае вырос на 6%, в то время как импорт снизился на 4,9%. А ВВП Японии в первом квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год. Трейдеры также ожидают продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
https://1prime.ru/20250609/atr-858317603.html
китай
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a034b46ea6309c61005ce20d14535b2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, китай, япония, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии
Фондовые индексы АТР выросли в понедельник на статистике по Китаю и Японии
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник после публикации статистики по Китаю и Японии, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43% - до 3 399,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2 026,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,63%, до 24 181,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,55% - до 2 855,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 38 072 пунктов.
В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27% - до 8 515,7 пункта.
Потребительские цены в Китае по итогам мая снизились в годовом выражении на 0,1%. Кроме того, экспорт страны в январе-мае вырос на 6%, в то время как импорт снизился на 4,9%.
А ВВП Японии в первом квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год.
Трейдеры также ожидают продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая