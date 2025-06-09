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Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии - 09.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250609/atr--858326443.html
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии - 09.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник после публикации статистики по Китаю и Японии, следует из данных торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:52+0300
2025-06-09T11:52+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник после публикации статистики по Китаю и Японии, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43% - до 3 399,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2 026,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,63%, до 24 181,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,55% - до 2 855,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 38 072 пунктов. В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,27% - до 8 515,7 пункта. Потребительские цены в Китае по итогам мая снизились в годовом выражении на 0,1%. Кроме того, экспорт страны в январе-мае вырос на 6%, в то время как импорт снизился на 4,9%. А ВВП Японии в первом квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год. Трейдеры также ожидают продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
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рынок, торги, индексы, китай, япония, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
11:52 09.06.2025
 
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии

Фондовые индексы АТР выросли в понедельник на статистике по Китаю и Японии

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник после публикации статистики по Китаю и Японии, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43% - до 3 399,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2 026,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,63%, до 24 181,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,55% - до 2 855,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 38 072 пунктов.
В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27% - до 8 515,7 пункта.
Потребительские цены в Китае по итогам мая снизились в годовом выражении на 0,1%. Кроме того, экспорт страны в январе-мае вырос на 6%, в то время как импорт снизился на 4,9%.
А ВВП Японии в первом квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год.
Трейдеры также ожидают продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая
08:12
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыКИТАЙЯПОНИЯДональд ТрампСкотт БессентShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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