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Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая

Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T08:12+0300

2025-06-09T08:12+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги в Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3 393,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 023,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 24 057 пунктов, японский Nikkei 225 поднимался на 1,03%, до 38 130,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,57%, до 2 956,06 пункта. В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27%, до 8 515,7 пункта Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.

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рынок, торги, индексы, сша, китай, австралия, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225