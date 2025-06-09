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Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/atr-858317603.html
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:12+0300
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экономика
рынок
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скотт бессент
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги в Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3 393,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 023,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 24 057 пунктов, японский Nikkei 225 поднимался на 1,03%, до 38 130,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,57%, до 2 956,06 пункта. В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,27%, до 8 515,7 пункта Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
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рынок, торги, индексы, сша, китай, австралия, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:12 09.06.2025
 
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая

Биржи АТР растут в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги в Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3 393,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 023,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 24 057 пунктов, японский Nikkei 225 поднимался на 1,03%, до 38 130,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,57%, до 2 956,06 пункта.
В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27%, до 8 515,7 пункта
Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром
6 июня, 08:15
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАКИТАЙАВСТРАЛИЯДональд ТрампСкотт БессентShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
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