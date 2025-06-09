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Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:12+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги в Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3 393,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 023,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 24 057 пунктов, японский Nikkei 225 поднимался на 1,03%, до 38 130,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,57%, до 2 956,06 пункта. В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27%, до 8 515,7 пункта Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
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рынок, торги, индексы, сша, китай, австралия, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
Фондовые индексы АТР растут в ожидании переговоров США и Китая
Биржи АТР растут в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в понедельник утром в ожидании переговоров по торговой политике США и Китая, торги в Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3 393,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 023,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 24 057 пунктов, японский Nikkei 225 поднимался на 1,03%, до 38 130,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,57%, до 2 956,06 пункта.
В понедельник рынки в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27%, до 8 515,7 пункта
Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром