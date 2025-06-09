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Китайская авиакомпания открыла прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Китайская авиакомпания открыла прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай
Китайская авиакомпания открыла прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай - 09.06.2025, ПРАЙМ
Китайская авиакомпания открыла прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай
Китайская авиакомпания Juneyao Air с 23 июня открывает прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T04:44+0300
2025-06-09T04:44+0300
бизнес
владивосток
шанхай
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Juneyao Air с 23 июня открывает прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Полеты в летнем расписании запланированы с 23 июня с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам в шанхайский аэропорт Пудун. На маршруте будет задействовано воздушное судно Airbus 321 в двухклассной компоновке", - говорится в сообщении. Время в пути до Шанхая - три часа 30 минут. Аэропорт отмечает, что Juneyao Air станет первым с 2019 года иностранным авиаперевозчиком на линии Владивосток-Шанхай. Сейчас полеты из аэропорта Владивосток в китайский мегаполис выполняют российские авиакомпании "Россия" и S7 Airlines. Juneyao Air - основанная в 2005 году китайская авиакомпания, базирующаяся в Шанхае. Выполняет внутренние и международные рейсы из аэропортов Хунцяо и Пудун.
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бизнес, владивосток, шанхай
Бизнес, Владивосток, Шанхай
04:44 09.06.2025
 
Китайская авиакомпания открыла прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай

Авиакомпания Juneyao Air с 23 июня открывает прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Juneyao Air с 23 июня открывает прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Полеты в летнем расписании запланированы с 23 июня с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам в шанхайский аэропорт Пудун. На маршруте будет задействовано воздушное судно Airbus 321 в двухклассной компоновке", - говорится в сообщении.
Время в пути до Шанхая - три часа 30 минут.
Аэропорт отмечает, что Juneyao Air станет первым с 2019 года иностранным авиаперевозчиком на линии Владивосток-Шанхай.
Сейчас полеты из аэропорта Владивосток в китайский мегаполис выполняют российские авиакомпании "Россия" и S7 Airlines.
Juneyao Air - основанная в 2005 году китайская авиакомпания, базирующаяся в Шанхае. Выполняет внутренние и международные рейсы из аэропортов Хунцяо и Пудун.
 
БизнесВладивостокШанхай
 
 
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