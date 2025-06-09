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Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку - 09.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку
Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:36+0300
2025-06-09T16:36+0300
россия
финансы
минск
белоруссия
центральные банки
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МИНСК, 9 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, сообщает пресс-службы палаты. Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком" определяет порядок обмена информацией между надзорными органами Белоруссии и России в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом общего финансового рынка, говорится в пояснении к законопроекту. "Предусматривается возможность создания совместных надзорных коллегий для укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля за деятельностью поднадзорных лиц", - говорится в сообщении. Соглашение будет способствовать укреплению надежности и обеспечению стабильности финансовых рынков двух стран, считают авторы законопроекта.
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россия, финансы, минск, белоруссия, центральные банки
РОССИЯ, Финансы, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, центральные банки
16:36 09.06.2025
 
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку

Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией об обмене информацией по финрынку

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 9 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, сообщает пресс-службы палаты.
Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком" определяет порядок обмена информацией между надзорными органами Белоруссии и России в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом общего финансового рынка, говорится в пояснении к законопроекту.
"Предусматривается возможность создания совместных надзорных коллегий для укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля за деятельностью поднадзорных лиц", - говорится в сообщении.
Соглашение будет способствовать укреплению надежности и обеспечению стабильности финансовых рынков двух стран, считают авторы законопроекта.
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