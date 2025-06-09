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Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку

Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку - 09.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией по финрынку

Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:36+0300

2025-06-09T16:36+0300

2025-06-09T16:36+0300

россия

финансы

минск

белоруссия

центральные банки

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МИНСК, 9 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, сообщает пресс-службы палаты. Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком" определяет порядок обмена информацией между надзорными органами Белоруссии и России в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом общего финансового рынка, говорится в пояснении к законопроекту. "Предусматривается возможность создания совместных надзорных коллегий для укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля за деятельностью поднадзорных лиц", - говорится в сообщении. Соглашение будет способствовать укреплению надежности и обеспечению стабильности финансовых рынков двух стран, считают авторы законопроекта.

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россия, финансы, минск, белоруссия, центральные банки