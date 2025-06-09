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ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишут СМИ - 09.06.2025, ПРАЙМ
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ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишут СМИ
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишут СМИ - 09.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишут СМИ
ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:42+0300
2025-06-09T09:42+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких "мастерских". "Обычный дом в обычном городе ... стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов ... Подобные объекты появляются как грибы после дождя", - говорится в сообщении издания. Как пишет Pais, проект впервые был представлен Владимиру Зеленскому в феврале. По данным издания, в подобные дома поставляют беспилотники как от украинских, так и от частных лиц. Как правило речь идет о гражданских БПЛА, которые потом переделывают и оснащают под ударные. По словам украинских военных, мастерская также занимается переделкой более крупных беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния и переносить больший вес. Силы РФ неоднократно фиксировали размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры в зоне спецоперации. Также сообщалось, что украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами в жилых домах.
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украина, всу
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ
09:42 09.06.2025
 
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишут СМИ

Pais: ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких "мастерских".
"Обычный дом в обычном городе ... стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов ... Подобные объекты появляются как грибы после дождя", - говорится в сообщении издания.
Как пишет Pais, проект впервые был представлен Владимиру Зеленскому в феврале. По данным издания, в подобные дома поставляют беспилотники как от украинских, так и от частных лиц. Как правило речь идет о гражданских БПЛА, которые потом переделывают и оснащают под ударные.
По словам украинских военных, мастерская также занимается переделкой более крупных беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния и переносить больший вес.
Силы РФ неоднократно фиксировали размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры в зоне спецоперации. Также сообщалось, что украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами в жилых домах.
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