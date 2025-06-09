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Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем

Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем - 09.06.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем

Основные фондовые индексы Европы в понедельник умеренно опускаются в ожидании нового витка торговых отношений между США и Китаем, сильное снижение останавливают | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:43+0300

2025-06-09T13:43+0300

2025-06-09T13:43+0300

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рынок

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник умеренно опускаются в ожидании нового витка торговых отношений между США и Китаем, сильное снижение останавливают корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.33 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1%, до 8 829,29 пункта, французский индекс CAC 40 - на 0,11%, до 7 796,09 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 24 188,89 пункта. Мировые рынки ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. Инвесторы обращают внимание и на корпоративный сектор. Акции британской Alphawave IP Group растут более чем на 23% после новостей о том, что ее приобретает технологическая Qualcomm примерно за 2,4 миллиарда долларов.

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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, qualcomm