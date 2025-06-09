https://1prime.ru/20250609/birzhi-858331899.html
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем - 09.06.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем
Основные фондовые индексы Европы в понедельник умеренно опускаются в ожидании нового витка торговых отношений между США и Китаем, сильное снижение останавливают | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:43+0300
2025-06-09T13:43+0300
2025-06-09T13:43+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
дональд трамп
qualcomm
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник умеренно опускаются в ожидании нового витка торговых отношений между США и Китаем, сильное снижение останавливают корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.33 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1%, до 8 829,29 пункта, французский индекс CAC 40 - на 0,11%, до 7 796,09 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 24 188,89 пункта. Мировые рынки ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. Инвесторы обращают внимание и на корпоративный сектор. Акции британской Alphawave IP Group растут более чем на 23% после новостей о том, что ее приобретает технологическая Qualcomm примерно за 2,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250609/atr--858326443.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_111:0:1500:1042_1920x0_80_0_0_b54f680c9654134db16c6679d8a506ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, qualcomm
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Qualcomm
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем
Биржи Европы снижаются в ожидании нового витка торговых отношений США и Китая
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник умеренно опускаются в ожидании нового витка торговых отношений между США и Китаем, сильное снижение останавливают корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.33 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1%, до 8 829,29 пункта, французский индекс CAC 40 - на 0,11%, до 7 796,09 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 24 188,89 пункта.
Мировые рынки ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Инвесторы обращают внимание и на корпоративный сектор. Акции британской Alphawave IP Group растут более чем на 23% после новостей о том, что ее приобретает технологическая Qualcomm примерно за 2,4 миллиарда долларов.
Фондовые индексы АТР выросли после выхода статистики по Китаю и Японии