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Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере

Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере - 09.06.2025, ПРАЙМ

Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T07:34+0300

2025-06-09T07:34+0300

2025-06-09T07:34+0300

общество

москва

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федор бондарчук

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском суде. "Зарегистрированы дела об административном правонарушении", - сказали в инстанции. Согласно судебной картотеке, в отношении Рудской поступили три административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля. За какое нарушение ранее Рудской назначали штрафы - не сообщается.

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