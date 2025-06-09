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Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере
Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере - 09.06.2025, ПРАЙМ
Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T07:34+0300
2025-06-09T07:34+0300
2025-06-09T07:34+0300
общество
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском суде.
"Зарегистрированы дела об административном правонарушении", - сказали в инстанции.
Согласно судебной картотеке, в отношении Рудской поступили три административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля.
За какое нарушение ранее Рудской назначали штрафы - не сообщается.
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общество , москва, рф, федор бондарчук
Общество , МОСКВА, РФ, Федор Бондарчук
Бывшей жене Бондарчука грозят штрафы в двукратном размере
Бывшей жене Бондарчука Рудской грозят штрафы в двукратном размере
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов, сообщили РИА Новости в московском суде.
"Зарегистрированы дела об административном правонарушении", - сказали в инстанции.
Согласно судебной картотеке, в отношении Рудской поступили три административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля.
За какое нарушение ранее Рудской назначали штрафы - не сообщается.