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Новый банк развития БРИКС одобрил присоединение Узбекистана - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Новый банк развития БРИКС одобрил присоединение Узбекистана
Новый банк развития БРИКС одобрил присоединение Узбекистана - 09.06.2025, ПРАЙМ
Новый банк развития БРИКС одобрил присоединение Узбекистана
Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС дал принципиальное согласие на присоединение Узбекистана, сообщает пресс-служба узбекистанского президента... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:05+0300
2025-06-09T16:05+0300
банки
финансы
узбекистан
шавкат мирзиеев
дилма роуссефф
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ТАШКЕНТ, 9 июн - ПРАЙМ. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС дал принципиальное согласие на присоединение Узбекистана, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиёев принял президента Нового банка развития Дилму Роуссефф, прибывшую в Узбекистан для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума. "С удовлетворением отмечена последовательная реализация договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре прошлого года. Так, Советом управляющих банка дано принципиальное согласие на присоединение Узбекистана к странам-участницам Нового банка развития", - говорится в сообщении По данным пресс-службы, сформирована программа первоочередных совместных проектов на сумму 5 миллиардов долларов. "Глава нашего государства подчеркнул важность скорейшей подготовки и реализации проектов в таких приоритетных направлениях, как модернизация ирригационных систем, развитие горнодобывающей отрасли, финансирование частного сектора, продвижение проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и инфраструктуры", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.
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банки, финансы, узбекистан, шавкат мирзиеев, дилма роуссефф
Банки, Финансы, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Дилма Роуссефф
16:05 09.06.2025
 
Новый банк развития БРИКС одобрил присоединение Узбекистана

Совет управляющих Нового банка развития БРИКС одобрил присоединение Узбекистана

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ТАШКЕНТ, 9 июн - ПРАЙМ. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС дал принципиальное согласие на присоединение Узбекистана, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиёев принял президента Нового банка развития Дилму Роуссефф, прибывшую в Узбекистан для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума.
"С удовлетворением отмечена последовательная реализация договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре прошлого года. Так, Советом управляющих банка дано принципиальное согласие на присоединение Узбекистана к странам-участницам Нового банка развития", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы, сформирована программа первоочередных совместных проектов на сумму 5 миллиардов долларов.
"Глава нашего государства подчеркнул важность скорейшей подготовки и реализации проектов в таких приоритетных направлениях, как модернизация ирригационных систем, развитие горнодобывающей отрасли, финансирование частного сектора, продвижение проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и инфраструктуры", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.
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БанкиФинансыУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевДилма Роуссефф
 
 
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