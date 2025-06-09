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В бундестаге заявили, что на Украине нет фашизма

В бундестаге заявили, что на Украине нет фашизма - 09.06.2025, ПРАЙМ

В бундестаге заявили, что на Украине нет фашизма

Председатель бундестага Юлия Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, которые направил председатель Госдумы Вячеслав Володин, и заявила,... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:54+0300

2025-06-09T16:54+0300

2025-06-09T16:54+0300

политика

общество

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украина

вячеслав володин

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госдума

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Председатель бундестага Юлия Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, которые направил председатель Госдумы Вячеслав Володин, и заявила, что на Украине "нет фашизма". Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. "В Киеве нет фашистского режима", - заявила Клёкнер, слова которой приводит пресс-служба бундестага. На прошлой неделе канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. Как отметил в обращении председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.

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общество , германия, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума