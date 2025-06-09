https://1prime.ru/20250609/bunker-858327798.html

СМИ сообщили о росте спроса на частные бункеры в Европе

СМИ сообщили о росте спроса на частные бункеры в Европе - 09.06.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о росте спроса на частные бункеры в Европе

Частные лица в европейских странах все больше интересуются постройкой и реконструкцией бункеров, сообщает агентство DPA со ссылкой на занятые в отрасли... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:27+0300

2025-06-09T12:27+0300

2025-06-09T12:27+0300

бизнес

европа

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Частные лица в европейских странах все больше интересуются постройкой и реконструкцией бункеров, сообщает агентство DPA со ссылкой на занятые в отрасли компании. "Десятилетиями бункеры в основном игнорировались, но теперь интерес растет, особенно среди частных лиц", - описывается в статье ситуация в этой отрасли в Европе. Например, в Испании масштабы строительства частных бункеров увеличились на 200% с начала 2022 года, говорится в материале. Немецкая фирма Bunker Schutzraum Systeme Deutschland (BSSD) отмечает "экспоненциальный" рост спроса на частные убежища еще с 2014 года и дальнейшее его усиление в последние несколько лет. "Правительство ничего не делает… Люди медленно просыпаются и берут дела в свои руки: не только из страха войны, но и из-за опасений отключений электроэнергии или общественных беспорядков", - приводит агентство слова технического директора и пресс-секретаря BSSD Марио Пьеде. По данным компании, 80% клиентов обращаются за реставрацией старых частных бункеров. Другая немецкая фирма этого профиля Deutsches Schutzraum-Zentrum (DSZ) в основном занимается созданием новых бункеров в подвалах новостроек. "Мы наблюдаем спрос со стороны всех слоев общества: торговцев, врачей, политиков, предпринимателей и семей, планирующих новые дома со встроенным пространством убежища", - заявил владелец DSZ Петер Аурнхаммер. В пятницу глава федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тислер заявил, что немецкие власти намерены в кратчайшие сроки создать миллион мест в общественных убежищах. По данным ведомства, на сегодняшних день их в Германии лишь около 480 тысяч. Таким образом, лишь полпроцента немцев могут найти в них укрытие.

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