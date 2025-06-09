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Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в бюджет России

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в бюджет России - 09.06.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в бюджет России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. На... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:30+0300

2025-06-09T12:30+0300

2025-06-09T12:30+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня. Документом прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона рублей с 214,575 триллиона, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Причем приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Бюджетный комитет в понедельник поддержал ряд поправок к законопроекту, предусматривающих перераспределение средств в текущем году по отдельным направлениям. Так, 930,388 миллиона рублей пойдут на субсидию АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" для предоставления грантов российским организациям на проведение НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по разработке (доработке) и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных направлениях (отраслях) промышленности. А АНО "Университет Иннополис" предоставляется субсидия в 1,25 миллиарда рублей на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций. Кроме того, на 12,983 миллиарда рублей (до 25,966 миллиарда рублей) увеличиваются субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники. Согласно одной из поправок, АО "Корпорация Туризм.РФ" в 2025 году по решению правительства РФ будет вправе использовать средства неиспользованных взносов РФ в его уставный капитал в размере 1,726 миллиарда рублей. Корпорация сможет их направить на предоставление льготных займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в муниципальных образованиях города-курорта Анапы и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой бронирований на весенний и летний сезоны из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова сообщила на заседании комитета, что данная поправка связана с решением комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. "Мы предлагаем средства, которые остались от ранее предоставленных взносов в "Корпорацию Туризм.РФ", разрешить направлять, в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей, и предоставить им льготные займы на поддержание деятельности", - пояснила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, госдума