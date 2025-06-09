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Пассажиры рейса Москва - Анадырь вылетели на Чукотку - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Пассажиры рейса Москва - Анадырь вылетели на Чукотку
Пассажиры рейса Москва - Анадырь вылетели на Чукотку - 09.06.2025, ПРАЙМ
Пассажиры рейса Москва - Анадырь вылетели на Чукотку
Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T04:14+0300
2025-06-09T04:14+0300
бизнес
туризм
россия
анадырь
москва
чукотка
аэропорт шереметьево
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – ПРАЙМ. Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из онлайн-расписания аэропорта Анадыря. Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что самолет Москва - Анадырь 8 июня вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно в 20.20 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете, уточнила организация. Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из "Шереметьево" в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку - 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь - "Шереметьево" пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника. Как сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки", трансферных пассажиров, вылетающих в Москву, в "Шереметьево" авиакомпания будет пересаживать на ближайшие рейсы.
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бизнес, туризм, россия, анадырь, москва, чукотка, аэропорт шереметьево
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Анадырь, МОСКВА, Чукотка, аэропорт Шереметьево
04:14 09.06.2025
 
Пассажиры рейса Москва - Анадырь вылетели на Чукотку

Пассажиры рейса Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета, вылетели на Чукотку

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – ПРАЙМ. Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из онлайн-расписания аэропорта Анадыря.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что самолет Москва - Анадырь 8 июня вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно в 20.20 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете, уточнила организация.
Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из "Шереметьево" в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку - 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь - "Шереметьево" пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника.
Как сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки", трансферных пассажиров, вылетающих в Москву, в "Шереметьево" авиакомпания будет пересаживать на ближайшие рейсы.
 
БизнесТуризмРОССИЯАнадырьМОСКВАЧукоткааэропорт Шереметьево
 
 
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