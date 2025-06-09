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Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74%
Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74% - 09.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,74%, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,74%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,74% - до 2 737,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,36%, до 1 151,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,72%, до 1 089,59 пункта.
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Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74%
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,74%
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,74%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,74% - до 2 737,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,36%, до 1 151,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,72%, до 1 089,59 пункта.
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