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Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74%

Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74% - 09.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в понедельник снизился на 1,74%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,74%, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T19:07+0300

2025-06-09T19:07+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,74%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,74% - до 2 737,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,36%, до 1 151,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,72%, до 1 089,59 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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