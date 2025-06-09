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Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии
Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии - 09.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии
Стоимость доллара к иене снижается в понедельник утром после выхода окончательной оценки ВВП Японии в первом квартале, свидетельствуют данные торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:48+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене снижается в понедельник утром после выхода окончательной оценки ВВП Японии в первом квартале, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск курс доллара к иене опускался до 144,43 иены со 144,87 иены за доллар. Курс евро к доллару по состоянию на 8.42 мск рос до 1,1416 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 99,03 пункта. Ранее в понедельник были обнародованы данные по ВВП Японии за первый квартал. Показатель сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала снижение на 0,7% в пересчете на год. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии показал нулевую динамику, предварительная оценка составляла снижение показателя на 0,2%.
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Экономика, Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, США
Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии
Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии в I квартале
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене снижается в понедельник утром после выхода окончательной оценки ВВП Японии в первом квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск курс доллара к иене опускался до 144,43 иены со 144,87 иены за доллар.
Курс евро к доллару по состоянию на 8.42 мск рос до 1,1416 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 99,03 пункта.
Ранее в понедельник были обнародованы данные по ВВП Японии за первый квартал. Показатель сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала снижение на 0,7% в пересчете на год.
К предшествовавшему кварталу ВВП Японии показал нулевую динамику, предварительная оценка составляла снижение показателя на 0,2%.
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