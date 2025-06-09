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Доллар продолжает дешеветь к иене

Доллар продолжает дешеветь к иене - 09.06.2025, ПРАЙМ

Доллар продолжает дешеветь к иене

Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:00+0300

2025-06-09T13:00+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.49 мск курс доллара к иене опускался до 144,03 иены со 144,87 иены за доллар, утром американская валюта дешевела примерно до 144,4 иены. Курс евро к доллару по состоянию на 12.49 мск рос до 1,1432 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,86 пункта. Доллар дешевеет к иене после двух подряд недель роста, за этот период американская валюта подорожала к японской на 1,7%. В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Японии, который в первом квартале снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год. На этой неделе в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.

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