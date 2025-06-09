https://1prime.ru/20250609/dollar--858329764.html
Доллар продолжает дешеветь к иене
Доллар продолжает дешеветь к иене - 09.06.2025, ПРАЙМ
Доллар продолжает дешеветь к иене
Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:00+0300
2025-06-09T13:00+0300
2025-06-09T13:00+0300
экономика
рынок
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.49 мск курс доллара к иене опускался до 144,03 иены со 144,87 иены за доллар, утром американская валюта дешевела примерно до 144,4 иены. Курс евро к доллару по состоянию на 12.49 мск рос до 1,1432 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,86 пункта. Доллар дешевеет к иене после двух подряд недель роста, за этот период американская валюта подорожала к японской на 1,7%. В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Японии, который в первом квартале снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год. На этой неделе в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250609/dollar--858319131.html
сша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b1a1da66eec6852d7660b5de736784f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, япония
Экономика, Рынок, США, ЯПОНИЯ
Доллар продолжает дешеветь к иене
Курс доллара к иене опустился ниже 144,03 доллара
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 мск курс доллара к иене опускался до 144,03 иены со 144,87 иены за доллар, утром американская валюта дешевела примерно до 144,4 иены.
Курс евро к доллару по состоянию на 12.49 мск рос до 1,1432 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,86 пункта.
Доллар дешевеет к иене после двух подряд недель роста, за этот период американская валюта подорожала к японской на 1,7%.
В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Японии, который в первом квартале снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год.
На этой неделе в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии