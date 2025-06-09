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Доллар продолжает дешеветь к иене - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/dollar--858329764.html
Доллар продолжает дешеветь к иене
Доллар продолжает дешеветь к иене - 09.06.2025, ПРАЙМ
Доллар продолжает дешеветь к иене
Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:00+0300
2025-06-09T13:00+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.49 мск курс доллара к иене опускался до 144,03 иены со 144,87 иены за доллар, утром американская валюта дешевела примерно до 144,4 иены. Курс евро к доллару по состоянию на 12.49 мск рос до 1,1432 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,86 пункта. Доллар дешевеет к иене после двух подряд недель роста, за этот период американская валюта подорожала к японской на 1,7%. В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Японии, который в первом квартале снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год. На этой неделе в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
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рынок, сша, япония
Экономика, Рынок, США, ЯПОНИЯ
13:00 09.06.2025
 
Доллар продолжает дешеветь к иене

Курс доллара к иене опустился ниже 144,03 доллара

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем усилила снижение по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 мск курс доллара к иене опускался до 144,03 иены со 144,87 иены за доллар, утром американская валюта дешевела примерно до 144,4 иены.
Курс евро к доллару по состоянию на 12.49 мск рос до 1,1432 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,86 пункта.
Доллар дешевеет к иене после двух подряд недель роста, за этот период американская валюта подорожала к японской на 1,7%.
В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Японии, который в первом квартале снизился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали сокращение экономики страны на 0,7% в пересчете на год.
На этой неделе в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Доллар дешевеет к иене после выхода окончательной оценки ВВП Японии
08:48
 
ЭкономикаРынокСШАЯПОНИЯ
 
 
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