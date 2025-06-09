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Эксперты Bi. one выявили более 50 мошеннических сайтов
Эксперты Bi. one выявили более 50 мошеннических сайтов - 09.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты Bi. one выявили более 50 мошеннических сайтов
Эксперты Bi.Zone с начала года обнаружили более 50 мошеннических сайтов, которые были похожи на сервисы для покупки билетов на концерты и в театр - каждый пятый | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T05:48+0300
2025-06-09T05:48+0300
2025-06-09T05:48+0300
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bi.zone
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Bi.Zone с начала года обнаружили более 50 мошеннических сайтов, которые были похожи на сервисы для покупки билетов на концерты и в театр - каждый пятый такой домен был зарегистрирован в конце мая, рассказали РИА Новости в компании.
"С начала года команда Bi.Zone Brand Protection зафиксировала более 50 фишинговых ресурсов, имитирующих сайты с продажей билетов на концерты и театральные постановки. При этом одна пятая этих доменов была зарегистрирована во второй половине мая", - сказали в компании.
Стоимость билетов на таких ресурсах варьировалась от 2500 до 5500 рублей. Один сайт может приносить мошенникам десятки и даже сотни тысяч рублей каждую неделю, добавили там.
Сайты, которые создают мошенники, визуально практически не отличаются от официальных - злоумышленники используют логотипы, фирменный стиль и верстку страниц, копирующие официальные ресурсы.
Как объяснил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин, для обмана граждан мошенники используют фактор сезонности. "В теплый сезон россияне, как правило, чаще проводят время вне дома и активнее ходят на мероприятия. Для злоумышленников это еще одна возможность. Обычно для привлечения внимания они предлагают "скидки на билеты" и проводят "акции", - отметил он.
Специалисты компании отмечают, что всегда необходимо проверять URL на наличие лишних символов, ошибок в написании и подозрительных доменов, а также убеждаться в безопасности соединения, обращать внимание на предупреждения браузера и систем безопасности.
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бизнес, технологии, москва, bi.zone
Бизнес, Технологии, МОСКВА, bi.zone
Эксперты Bi. one выявили более 50 мошеннических сайтов
Эксперты Bi. one обнаружили более 50 сайтов, похожих на сервисы для покупки билетов
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Bi.Zone с начала года обнаружили более 50 мошеннических сайтов, которые были похожи на сервисы для покупки билетов на концерты и в театр - каждый пятый такой домен был зарегистрирован в конце мая, рассказали РИА Новости в компании.
"С начала года команда Bi.Zone Brand Protection зафиксировала более 50 фишинговых ресурсов, имитирующих сайты с продажей билетов на концерты и театральные постановки. При этом одна пятая этих доменов была зарегистрирована во второй половине мая", - сказали в компании.
Стоимость билетов на таких ресурсах варьировалась от 2500 до 5500 рублей. Один сайт может приносить мошенникам десятки и даже сотни тысяч рублей каждую неделю, добавили там.
Сайты, которые создают мошенники, визуально практически не отличаются от официальных - злоумышленники используют логотипы, фирменный стиль и верстку страниц, копирующие официальные ресурсы.
Как объяснил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин, для обмана граждан мошенники используют фактор сезонности. "В теплый сезон россияне, как правило, чаще проводят время вне дома и активнее ходят на мероприятия. Для злоумышленников это еще одна возможность. Обычно для привлечения внимания они предлагают "скидки на билеты" и проводят "акции", - отметил он.
Специалисты компании отмечают, что всегда необходимо проверять URL на наличие лишних символов, ошибок в написании и подозрительных доменов, а также убеждаться в безопасности соединения, обращать внимание на предупреждения браузера и систем безопасности.