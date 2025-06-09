https://1prime.ru/20250609/eksperty-858316174.html
Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США
Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США - 09.06.2025, ПРАЙМ
Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США
США все еще имеют нездоровое мышление о собственном превосходстве, успех нового раунда китайско-американских торговых переговоров во многом будет зависеть от... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T06:21+0300
2025-06-09T06:21+0300
2025-06-09T06:21+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
global times
вто
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858316174.jpg?1749439292
ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. США все еще имеют нездоровое мышление о собственном превосходстве, успех нового раунда китайско-американских торговых переговоров во многом будет зависеть от искренности Вашингтона, считают китайские эксперты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит китайская государственная газета Global Times, торгово-экономические переговоры между Китаем и США должны подчеркивать темы уважения равенства и взаимовыгодного сотрудничества.
"В настоящее время у США все еще есть чувство собственного превосходства и нездоровое мышление, которое ограничивает права и пространство развития их партнеров по переговорам", - сказал эксперт.
Ведущий научный сотрудник Центра Китая и глобализации Хэ Вэйвэнь отметил, что успех переговоров зависит от искренности Вашингтона - предпримет ли он реальные действия по отмене тарифов и ограничений, которые, как подчеркнул эксперт, нарушают правила ВТО.
По его словам, китайская сторона надеется, что лондонские переговоры будут основываться на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды и приведут к существенным результатам.
"Однако на данном этапе трудно предсказать конкретные результаты, поскольку многое будет зависеть от искренности американской стороны и ее готовности предпринять конкретные действия", - приводит Global Times слова эксперта.
Китай и США 10-11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов - министр финансов Скотт Бессент. Стороны рассказали, что по итогам переговоров договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%. В итоге Пекин будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Вашингтон - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
сша
китай
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, global times, вто, госсовет
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Global Times, ВТО, Госсовет
Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США
Китайские эксперты: успех переговоров с США зависит от искренности Вашингтона
ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. США все еще имеют нездоровое мышление о собственном превосходстве, успех нового раунда китайско-американских торговых переговоров во многом будет зависеть от искренности Вашингтона, считают китайские эксперты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит китайская государственная газета Global Times, торгово-экономические переговоры между Китаем и США должны подчеркивать темы уважения равенства и взаимовыгодного сотрудничества.
"В настоящее время у США все еще есть чувство собственного превосходства и нездоровое мышление, которое ограничивает права и пространство развития их партнеров по переговорам", - сказал эксперт.
Ведущий научный сотрудник Центра Китая и глобализации Хэ Вэйвэнь отметил, что успех переговоров зависит от искренности Вашингтона - предпримет ли он реальные действия по отмене тарифов и ограничений, которые, как подчеркнул эксперт, нарушают правила ВТО.
По его словам, китайская сторона надеется, что лондонские переговоры будут основываться на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды и приведут к существенным результатам.
"Однако на данном этапе трудно предсказать конкретные результаты, поскольку многое будет зависеть от искренности американской стороны и ее готовности предпринять конкретные действия", - приводит Global Times слова эксперта.
Китай и США 10-11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов - министр финансов Скотт Бессент. Стороны рассказали, что по итогам переговоров договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%. В итоге Пекин будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Вашингтон - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.