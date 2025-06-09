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Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США

Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США - 09.06.2025, ПРАЙМ

Китайские эксперты рассказали, от чего зависит успех переговоров с США

США все еще имеют нездоровое мышление о собственном превосходстве, успех нового раунда китайско-американских торговых переговоров во многом будет зависеть от... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T06:21+0300

2025-06-09T06:21+0300

2025-06-09T06:21+0300

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ПЕКИН, 9 июн – ПРАЙМ. США все еще имеют нездоровое мышление о собственном превосходстве, успех нового раунда китайско-американских торговых переговоров во многом будет зависеть от искренности Вашингтона, считают китайские эксперты. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит китайская государственная газета Global Times, торгово-экономические переговоры между Китаем и США должны подчеркивать темы уважения равенства и взаимовыгодного сотрудничества. "В настоящее время у США все еще есть чувство собственного превосходства и нездоровое мышление, которое ограничивает права и пространство развития их партнеров по переговорам", - сказал эксперт. Ведущий научный сотрудник Центра Китая и глобализации Хэ Вэйвэнь отметил, что успех переговоров зависит от искренности Вашингтона - предпримет ли он реальные действия по отмене тарифов и ограничений, которые, как подчеркнул эксперт, нарушают правила ВТО. По его словам, китайская сторона надеется, что лондонские переговоры будут основываться на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды и приведут к существенным результатам. "Однако на данном этапе трудно предсказать конкретные результаты, поскольку многое будет зависеть от искренности американской стороны и ее готовности предпринять конкретные действия", - приводит Global Times слова эксперта. Китай и США 10-11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов - министр финансов Скотт Бессент. Стороны рассказали, что по итогам переговоров договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%. В итоге Пекин будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Вашингтон - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, global times, вто, госсовет