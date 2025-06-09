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Экспорт СПГ из США в апреле вырос вдвое
Экспорт СПГ из США в апреле вырос вдвое - 09.06.2025, ПРАЙМ
Экспорт СПГ из США в апреле вырос вдвое
Экспорт США сжиженного природного газа (СПГ) в апреле этого года подскочил вдвое в годовом выражении - до 3,9 миллиарда долларов, при этом основными его... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T03:17+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Экспорт США сжиженного природного газа (СПГ) в апреле этого года подскочил вдвое в годовом выражении - до 3,9 миллиарда долларов, при этом основными его покупателями стали крупнейшие экономики ЕС, а также Южная Корея и Япония, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, по итогам апреля 2025 года экспорт Штатами СПГ вырос в годовом выражении в 2,2 раза - до 3,9 миллиарда долларов. При этом за месяц объем поставок сократился на 3,9%. До этого он рос четыре месяца подряд.
Больше всего американский СПГ в апреле покупали Нидерланды - они заняли долю в 14% с 554,7 миллиона долларов. Следом расположились еще несколько крупных экономик ЕС: Испания - 477,8 миллиона, Франция - 442,1 миллиона и Германия - 370,3 миллиона. Закрыли топ-6 Южная Корея с 257,8 миллионами и Япония - с 252,1 миллионом долларов.
В десятку основных покупателей также вошли Польша (210,8 миллиона долларов), Италия (203 миллиона), Великобритания (138,9 миллиона) и Египет (131,4 миллиона).
Всего в апреле американский сжиженный газ купили 36 партнеров. Из них шестеро возобновили покупки, которых они не совершали в марте. В частности, это Бангладеш (71,3 миллиона долларов), Греция (68,1 миллиона), Мексика (27 миллионов), ОАЭ (26,3 миллиона), а также Финляндия (24,4 миллиона). При этом четыре страны в апреле решили не покупать американский газ. Например, Мальта, Иордания и Бахрейн.
Интересно, что Мексика, до этого три месяца не покупавшая СПГ у своего северного соседа, в апреле приобрела его сразу на 27 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом с декабря 2023 года.
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газ, южная корея, япония, мексика, ес
Газ, Энергетика, Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, МЕКСИКА, ЕС
Экспорт СПГ из США в апреле вырос вдвое
Экспорт СПГ из США в апреле вырос вдвое, главными покупателями стали страны ЕС и Япония
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Экспорт США сжиженного природного газа (СПГ) в апреле этого года подскочил вдвое в годовом выражении - до 3,9 миллиарда долларов, при этом основными его покупателями стали крупнейшие экономики ЕС, а также Южная Корея и Япония, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, по итогам апреля 2025 года экспорт Штатами СПГ вырос в годовом выражении в 2,2 раза - до 3,9 миллиарда долларов. При этом за месяц объем поставок сократился на 3,9%. До этого он рос четыре месяца подряд.
Больше всего американский СПГ в апреле покупали Нидерланды - они заняли долю в 14% с 554,7 миллиона долларов. Следом расположились еще несколько крупных экономик ЕС: Испания - 477,8 миллиона, Франция - 442,1 миллиона и Германия - 370,3 миллиона. Закрыли топ-6 Южная Корея с 257,8 миллионами и Япония - с 252,1 миллионом долларов.
В десятку основных покупателей также вошли Польша (210,8 миллиона долларов), Италия (203 миллиона), Великобритания (138,9 миллиона) и Египет (131,4 миллиона).
Всего в апреле американский сжиженный газ купили 36 партнеров. Из них шестеро возобновили покупки, которых они не совершали в марте. В частности, это Бангладеш (71,3 миллиона долларов), Греция (68,1 миллиона), Мексика (27 миллионов), ОАЭ (26,3 миллиона), а также Финляндия (24,4 миллиона). При этом четыре страны в апреле решили не покупать американский газ. Например, Мальта, Иордания и Бахрейн.
Интересно, что Мексика, до этого три месяца не покупавшая СПГ у своего северного соседа, в апреле приобрела его сразу на 27 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом с декабря 2023 года.