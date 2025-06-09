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Экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%

Экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9% - 09.06.2025, ПРАЙМ

Экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%

Экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T07:09+0300

2025-06-09T07:09+0300

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ПЕКИН, 9 июн - ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе-мае вырос на 6%, импорт снизился на 4,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 6% и составил 1,484 триллиона долларов, импорт снизился на 4,9%, составив 1,012 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-мае достиг отметки в 2,497 триллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство. По информации главного таможенного управления, отдельно в мае объем внешней торговли КНР достиг 528,981 миллиарда долларов, что на 1,3% выше показателя мая 2024 года. Экспорт в мае составил 316,1 миллиарда долларов, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, импорт стал равен 212,8 миллиарда долларов, что на 3,4% меньше, чем в мае прошлого года. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-мае стали АСЕАН, Евросоюз и США, при этом товарооборот КНР со странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 420,474 миллиарда долларов, с ЕС - 319,662 миллиарда, с США - 239,709 миллиарда. Товарооборот народной республики со странами Латинской Америки за отчетный период составил 209,690 миллиарда долларов, с государствами Африки - 134,07 миллиарда долларов. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.

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