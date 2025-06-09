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США ожидают снятия экспортных барьеров КНР на редкоземельные металлы
США ожидают снятия экспортных барьеров КНР на редкоземельные металлы - 09.06.2025, ПРАЙМ
США ожидают снятия экспортных барьеров КНР на редкоземельные металлы
США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:19+0300
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ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в понедельник в интервью CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Мы надеемся, что после рукопожатия экспортные ограничения со стороны Китая будут ослаблены, и редкоземельные металлы вновь пойдут в больших объемах. Тогда можно будет вернуться к обсуждению менее важных вопросов", - сказал он. Переговоры стартуют в понедельник. Делегацию США возглавляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн. Как отмечает CNBC, одной из ключевых тем переговоров станут ограничения, введенные Пекином 14 апреля. На сегодняшний день Китай контролирует до 99% поставок некоторых видов редкоземельных металлов, незаменимых для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической отраслей.
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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, скотт бессент, cnbc
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, CNBC
США ожидают снятия экспортных барьеров КНР на редкоземельные металлы
Белый дом: США ожидают снятия экспортных барьеров КНР на редкоземельные металлы
ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. США рассчитывают на достижение договоренности с Китаем о возобновлении поставок редкоземельных металлов в рамках торговых переговоров в Лондоне, заявил в понедельник в интервью CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Мы надеемся, что после рукопожатия экспортные ограничения со стороны Китая будут ослаблены, и редкоземельные металлы вновь пойдут в больших объемах. Тогда можно будет вернуться к обсуждению менее важных вопросов", - сказал он.
Переговоры стартуют в понедельник. Делегацию США возглавляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн.
Как отмечает CNBC, одной из ключевых тем переговоров станут ограничения, введенные Пекином 14 апреля. На сегодняшний день Китай контролирует до 99% поставок некоторых видов редкоземельных металлов, незаменимых для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической отраслей.
Биржи Европы снижаются в ожидании торгов между США и Китаем