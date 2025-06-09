https://1prime.ru/20250609/estoniya-858326163.html

"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России

"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России - 09.06.2025, ПРАЙМ

"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России

После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:49+0300

2025-06-09T11:49+0300

2025-06-09T11:49+0300

политика

россия

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT."Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — заметил Карис.Эстонский лидер также обратил внимание, что в истории уже были случаи, когда конфликтующие государства переходили к союзническим отношениям.

https://1prime.ru/20250530/narva-858049351.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония