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"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:49+0300
2025-06-09T11:49+0300
2025-06-09T11:49+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT."Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — заметил Карис.Эстонский лидер также обратил внимание, что в истории уже были случаи, когда конфликтующие государства переходили к союзническим отношениям.
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россия, эстония
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
Президент Эстонии Карис высказался о возобновлении отношений с Россий после СВО
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT.
"Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — заметил Карис.
Эстонский лидер также обратил внимание, что в истории уже были случаи, когда конфликтующие государства переходили к союзническим отношениям.
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