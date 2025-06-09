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"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России - 09.06.2025, ПРАЙМ
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"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России
После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:49+0300
2025-06-09T11:49+0300
политика
россия
эстония
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT."Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — заметил Карис.Эстонский лидер также обратил внимание, что в истории уже были случаи, когда конфликтующие государства переходили к союзническим отношениям.
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россия, эстония
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
11:49 09.06.2025
 
"Останется соседом". Президент Эстонии неожиданно высказался о России

Президент Эстонии Карис высказался о возобновлении отношений с Россий после СВО

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Эстонии придется работать над восстановлением отношений с Россией. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис, чьи слова передает LRT.
"Война закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие", — заметил Карис.
Эстонский лидер также обратил внимание, что в истории уже были случаи, когда конфликтующие государства переходили к союзническим отношениям.
Государственная граница России и Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
"Ломятся в Россию". СМИ объяснили, что случилось на границе с Эстонией
30 мая, 11:24
 
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