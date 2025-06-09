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Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции
Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции - 09.06.2025, ПРАЙМ
Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции
Власти Эстонии будут размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции, совершивших преступления в состоянии аффекта, а также осужденных за экономические... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:33+0300
2025-06-09T15:33+0300
общество
швеция
эстония
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Власти Эстонии будут размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции, совершивших преступления в состоянии аффекта, а также осужденных за экономические преступления, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзы-Ли Пакосты. Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года. По словам телерадиокомпании, во время пресс-конференции Пакоста отметила, что в Тартуской тюрьме будут содержаться заключенные, совершившие преступления в одиночку. Так в ней не будут размещать тех, кто связан с организованной преступностью. "Договор о размещении шведских заключенных в Тартуской тюрьме предусматривает, что в ней будут отбывать наказание нерадикализированные здоровые взрослые мужчины, получившие длительные сроки, то есть совершившие убийство в состоянии аффекта, насильники и экономические преступники", - отмечает ERR со ссылкой на министра. ERR добавляет со ссылкой на Пакосту, что за содержание каждого заключенного власти Швеции будут платить по 8500 евро в месяц. Отмечается, что из-за размещения заключенных также появится 400 новых рабочих мест. Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.
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общество , швеция, эстония
Общество , ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ
15:33 09.06.2025
 
Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции

ERR: власти Эстонии будут размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Власти Эстонии будут размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции, совершивших преступления в состоянии аффекта, а также осужденных за экономические преступления, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзы-Ли Пакосты.
Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года.
По словам телерадиокомпании, во время пресс-конференции Пакоста отметила, что в Тартуской тюрьме будут содержаться заключенные, совершившие преступления в одиночку. Так в ней не будут размещать тех, кто связан с организованной преступностью.
"Договор о размещении шведских заключенных в Тартуской тюрьме предусматривает, что в ней будут отбывать наказание нерадикализированные здоровые взрослые мужчины, получившие длительные сроки, то есть совершившие убийство в состоянии аффекта, насильники и экономические преступники", - отмечает ERR со ссылкой на министра.
ERR добавляет со ссылкой на Пакосту, что за содержание каждого заключенного власти Швеции будут платить по 8500 евро в месяц. Отмечается, что из-за размещения заключенных также появится 400 новых рабочих мест.
Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.
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