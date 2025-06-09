https://1prime.ru/20250609/estoniya-858336284.html

Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции

Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции - 09.06.2025, ПРАЙМ

Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции

Власти Эстонии будут размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции, совершивших преступления в состоянии аффекта, а также осужденных за экономические... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:33+0300

2025-06-09T15:33+0300

2025-06-09T15:33+0300

общество

швеция

эстония

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Власти Эстонии будут размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции, совершивших преступления в состоянии аффекта, а также осужденных за экономические преступления, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзы-Ли Пакосты. Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года. По словам телерадиокомпании, во время пресс-конференции Пакоста отметила, что в Тартуской тюрьме будут содержаться заключенные, совершившие преступления в одиночку. Так в ней не будут размещать тех, кто связан с организованной преступностью. "Договор о размещении шведских заключенных в Тартуской тюрьме предусматривает, что в ней будут отбывать наказание нерадикализированные здоровые взрослые мужчины, получившие длительные сроки, то есть совершившие убийство в состоянии аффекта, насильники и экономические преступники", - отмечает ERR со ссылкой на министра. ERR добавляет со ссылкой на Пакосту, что за содержание каждого заключенного власти Швеции будут платить по 8500 евро в месяц. Отмечается, что из-за размещения заключенных также появится 400 новых рабочих мест. Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.

https://1prime.ru/20250609/estoniya-858326163.html

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общество , швеция, эстония