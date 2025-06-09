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Эксперты F6 предупредили о новой мошеннической схеме - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты F6 предупредили о новой мошеннической схеме
Эксперты F6 предупредили о новой мошеннической схеме - 09.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты F6 предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники создали новую схему кражи денег - в качестве приманки используются объявления о поиске тестировщиков мобильных приложений с доходом, а в качестве... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:03+0300
2025-06-09T10:03+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мошенники создали новую схему кражи денег - в качестве приманки используются объявления о поиске тестировщиков мобильных приложений с доходом, а в качестве первого задания отправляют вредоносный APK-файл, который позволяет получить доступ к банковскому счету жертвы, рассказали РИА Новости в F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества, нацеленном на IT-специалистов. Злоумышленники размещают объявления о поиске тестировщиков мобильных приложений с доходом от 3000 до 5000 рублей в час, а в качестве первого задания отправляют вредоносный APK-файл, который позволяет похитить деньги с банковского счета жертвы", - сказали в компании. Среди требований, который злоумышленники предъявляют к "соискателям" в объявлениях - российское гражданство и смартфон на базе Android. Фейковые вакансии размещают на всех возможных площадках: от профильных Telegram-чатов и групп в социальных сетях до популярных платформ бесплатных объявлений, сервисов поиска работы и сайтов для фрилансеров. Кроме этого, для продвижения фейковых вакансий используется реклама. "Работодатели" предлагают вести переписку в Telegram или WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). При общении в мессенджере мошенники подтверждают условия работы, указанные в объявлении, и под предлогом трудоустройства просят заполнить анкету: указать ФИО, номер телефона, дату рождения, а также номер банковской карты - якобы для перевода заработка. Как выяснили в F6, с начала 2025 года две группы мошенников украли более 14 миллионов рублей с помощью этой схемы. От действий злоумышленников пострадали около 1000 пользователей, средняя сумма списания составила 14 624 рубля. "Новый сценарий с фейковым тестированием приложений рассчитан в первую очередь на IT-специалистов без опыта работы, студентов, которые готовы использовать для тестирования приложений личные устройства - чего делать нельзя ни в коем случае. Именно по этой причине злоумышленники, которые используют сценарий с тестированием фейковых приложений, отказывают пользователям, которые используют много устройств - это показатель, что потенциальная жертва занимается тестированием профессионально и получить доступ к ее мобильному банку не удастся", - отмечает старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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москва, telegram, whatsapp, meta
Мошенничество, МОСКВА, Telegram, WhatsApp, Meta
10:03 09.06.2025
 
Эксперты F6 предупредили о новой мошеннической схеме

F6: мошенники создали новую схему с поиском тестировщиков мобильных приложений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мошенники создали новую схему кражи денег - в качестве приманки используются объявления о поиске тестировщиков мобильных приложений с доходом, а в качестве первого задания отправляют вредоносный APK-файл, который позволяет получить доступ к банковскому счету жертвы, рассказали РИА Новости в F6.
"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества, нацеленном на IT-специалистов. Злоумышленники размещают объявления о поиске тестировщиков мобильных приложений с доходом от 3000 до 5000 рублей в час, а в качестве первого задания отправляют вредоносный APK-файл, который позволяет похитить деньги с банковского счета жертвы", - сказали в компании.
Среди требований, который злоумышленники предъявляют к "соискателям" в объявлениях - российское гражданство и смартфон на базе Android. Фейковые вакансии размещают на всех возможных площадках: от профильных Telegram-чатов и групп в социальных сетях до популярных платформ бесплатных объявлений, сервисов поиска работы и сайтов для фрилансеров. Кроме этого, для продвижения фейковых вакансий используется реклама.
"Работодатели" предлагают вести переписку в Telegram или WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). При общении в мессенджере мошенники подтверждают условия работы, указанные в объявлении, и под предлогом трудоустройства просят заполнить анкету: указать ФИО, номер телефона, дату рождения, а также номер банковской карты - якобы для перевода заработка.
Как выяснили в F6, с начала 2025 года две группы мошенников украли более 14 миллионов рублей с помощью этой схемы. От действий злоумышленников пострадали около 1000 пользователей, средняя сумма списания составила 14 624 рубля.
"Новый сценарий с фейковым тестированием приложений рассчитан в первую очередь на IT-специалистов без опыта работы, студентов, которые готовы использовать для тестирования приложений личные устройства - чего делать нельзя ни в коем случае. Именно по этой причине злоумышленники, которые используют сценарий с тестированием фейковых приложений, отказывают пользователям, которые используют много устройств - это показатель, что потенциальная жертва занимается тестированием профессионально и получить доступ к ее мобильному банку не удастся", - отмечает старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
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