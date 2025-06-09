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ФАС выявила картель из шести компаний на 964 миллиона рублей

ФАС выявила картель из шести компаний на 964 миллиона рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила картель из шести компаний на 964 миллиона рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из шести компаний, ООО "Вавилон", ООО "Экосервис", ООО "Квадрат", ООО "Виват", ООО "Новэко" и... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T10:33+0300

2025-06-09T10:33+0300

2025-06-09T10:33+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из шести компаний, ООО "Вавилон", ООО "Экосервис", ООО "Квадрат", ООО "Виват", ООО "Новэко" и ООО "Фрегат", заключивших антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 38 закупочных процедурах, сумма контрактов составила 964 миллиона рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС России признала ООО "Вавилон", ООО "Экосервис", ООО "Квадрат", ООО "Виват", ООО "Новэко" и ООО "Фрегат" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 38 закупочных процедурах, проведенных в период с 2017 по 2022 год... Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 963,94 миллиона рублей. Часть средств была выделена в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами (в том числе опасными), благоустройству и уборке зданий, территорий, оказанию услуг дезинфекции, а также на поставку товаров, необходимых для выполнения этих работ и оказания соответствующих услуг, уточнили в ведомстве. Отмечается, что закупочные процедуры проходили на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. В случае подтверждения нарушения организациям грозят оборотные штрафы.

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