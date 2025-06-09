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В Финляндии предложили включить замену железнодорожной колеи в расходы НАТО

В Финляндии предложили включить замену железнодорожной колеи в расходы НАТО - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Финляндии предложили включить замену железнодорожной колеи в расходы НАТО

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне считает, что замену финской железнодорожной колеи по европейскому стандарту можно было бы включить в целевые 5%... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:38+0300

2025-06-09T16:38+0300

2025-06-09T16:38+0300

экономика

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне считает, что замену финской железнодорожной колеи по европейскому стандарту можно было бы включить в целевые 5% оборонных расходов НАТО, сообщает в понедельник экономическое издание Kauppalehti. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. "Министр транспорта и связи Лулу Ранне считает, что, например, некоторые железнодорожные проекты, которые уже находятся на стадии реализации, вполне могут быть учтены в рамках 1,5% (ВВП - ред.)", - говорится в сообщении. В беседе с Kauppalehti Ранне привела в пример проект Rail Nordica по расширению железнодорожной колеи на севере Финляндии по европейскому стандарту, который направлен на повышение военной мобильности и безопасности поставок. В Финляндии ширина колеи составляет 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов. Стандарт европейской колеи - 1435 миллиметров.

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финляндия, москва, марк рютте, нато