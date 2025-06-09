https://1prime.ru/20250609/fsb-858321495.html

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества - 09.06.2025, ПРАЙМ

ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества

ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:47+0300

2025-06-09T09:47+0300

2025-06-09T10:41+0300

происшествия

россия

бизнес

украина

москва

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.В ведомстве отметили, что группа контрабандистов по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей, этого хватило бы на ремонт не менее четырёх таких машин.Кроме того, ФСБ России предотвратила ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей от незаконного вывоза из РФ авиакомплекующих для ВСУ.Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.

https://1prime.ru/20250519/fts-857709213.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, украина, москва, фсб