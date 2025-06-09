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ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества - 09.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:47+0300
2025-06-09T09:47+0300
2025-06-09T10:41+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.В ведомстве отметили, что группа контрабандистов по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей, этого хватило бы на ремонт не менее четырёх таких машин.Кроме того, ФСБ России предотвратила ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей от незаконного вывоза из РФ авиакомплекующих для ВСУ.Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.
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Происшествия, РОССИЯ, Бизнес, УКРАИНА, МОСКВА, ФСБ
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества
ФСБ пресекла деятельность международной группы по подготовке контрабанды
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, в преступную группу входили шесть граждан РФ, Украины и стран Ближнего Востока, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В ведомстве отметили, что группа контрабандистов по заказу иностранных организаций приобретала новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей, этого хватило бы на ремонт не менее четырёх таких машин.
Кроме того, ФСБ России предотвратила ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей от незаконного вывоза из РФ авиакомплекующих для ВСУ.
Отмечается, что координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.
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