https://1prime.ru/20250609/fsb-858322835.html

ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников

ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников - 09.06.2025, ПРАЙМ

ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников

Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T10:26+0300

2025-06-09T10:26+0300

2025-06-09T10:27+0300

вооружения

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фсб

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он. Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники. По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.

https://1prime.ru/20250609/fsb-858321495.html

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россия, бизнес, фсб