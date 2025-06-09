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ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников - 09.06.2025, ПРАЙМ
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ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников - 09.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников
Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:26+0300
2025-06-09T10:27+0300
вооружения
россия
бизнес
фсб
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он. Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники. По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
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россия, бизнес, фсб
Вооружения, РОССИЯ, Бизнес, ФСБ
10:26 09.06.2025 (обновлено: 10:27 09.06.2025)
 
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников

ФСБ с 1 октября не допустила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
"В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он.
Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники.
По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
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