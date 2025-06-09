https://1prime.ru/20250609/fsb-858322835.html
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников - 09.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников
Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:26+0300
2025-06-09T10:26+0300
2025-06-09T10:27+0300
вооружения
россия
бизнес
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_0:38:1437:846_1920x0_80_0_0_93ccd33cfa2dfdb51d84a1f620738434.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. "В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он. Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники. По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
https://1prime.ru/20250609/fsb-858321495.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_8:0:1187:884_1920x0_80_0_0_4c89ebb7c3bbc8a6857f3223e4bc445f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, фсб
Вооружения, РОССИЯ, Бизнес, ФСБ
ФСБ выявила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников
ФСБ с 1 октября не допустила 236 фактов незаконного вывоза беспилотников
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские правоохранители с 1 октября 2023 года не допустили 236 фактов незаконного вывоза из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
"В период с 1 октября 2023 года по настоящее время не допущено 236 фактов незаконного экспорта беспилотных летательных аппаратов, оптического оборудования, авиационного имущества", - сказал он.
Кроме того, злоумышленники пытались незаконно экспортировать подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, станочное оборудование, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику металлопродукцию, а также планировали передать информацию о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники.
По словам сотрудника спецслужбы, были возбуждены уголовные дела, в том числе, по статьям УК РФ о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж авиационного имущества