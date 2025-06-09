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ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве

ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве - 09.06.2025, ПРАЙМ

ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве

Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:56+0300

2025-06-09T11:56+0300

2025-06-09T11:56+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.По данным ФСБ, задержанные российскими органами госбезопасности лица признались, что готовили диверсии, в результате которых прекратилась бы работа оборонного завода в Москве."С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства (СВУ). В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", - говорится в сообщении спецслужбы.

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