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ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве - 09.06.2025, ПРАЙМ
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ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве
ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве - 09.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве
Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:56+0300
2025-06-09T11:56+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.По данным ФСБ, задержанные российскими органами госбезопасности лица признались, что готовили диверсии, в результате которых прекратилась бы работа оборонного завода в Москве."С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства (СВУ). В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", - говорится в сообщении спецслужбы.
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россия, общество , рф, москва, фсб
Происшествия, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, ФСБ
11:56 09.06.2025
 
ФСБ пресекла диверсии на одном из предприятий ОПК в Москве

ФСБ: на одном из предприятий ОПК в Москве предотвращены диверсии

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.
По данным ФСБ, задержанные российскими органами госбезопасности лица признались, что готовили диверсии, в результате которых прекратилась бы работа оборонного завода в Москве.
"С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства (СВУ). В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", - говорится в сообщении спецслужбы.
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