https://1prime.ru/20250609/ft-858332056.html
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама - 09.06.2025, ПРАЙМ
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама
Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:44+0300
2025-06-09T13:44+0300
2025-06-09T13:44+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
вьетнам
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в диверсификации торговли на фоне экономического противостояния с Китаем, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление палаты, оказавшееся в её распоряжении. Как отмечается, в самом заявлении Китай не упомянут. Однако, по мнению издания, Штаты стремятся диверсифицировать свою торговлю в Юго-Восточной Азии, находя альтернативных партнеров в регионе вместо Китая, одним из них стал Вьетнам. "Вьетнам стал ценным партнером США в контексте диверсификации цепочек поставок... Мы призываем США избегать ответных и секторальных пошлинных мер, направленных против логического результата их собственных политических целей", - приводит издание текст заявления. Кроме того, авторы заявления указали, что пошлины представляют собой "критическую проблему" для компаний из США во Вьетнаме, так как негативно сказываются на их бизнесе и клиентах. Также палата призвала Вьетнам нарастить закупки американской продукции, провести реформы в некоторых секторах и организовать "полную либерализацию" энергетического сектора страны для привлечения инвестиций. Вьетнам является одной из стран с наибольшим профицитом торговли с США, в результате чего в рамках новой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа вьетнамские товары, в случае неудачи переговоров, будут облагаться в США 46-процентной таможенной пошлиной. Вьетнам также является одной из немногих стран, которые первыми выступили с инициативой о переговорах о взаимной торговле и с которыми США начали переговорный процесс почти сразу после объявления новых пошлин и 90-дневной отсрочки их применения.
https://1prime.ru/20250607/tramp-858292938.html
сша
китай
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_85:0:906:616_1920x0_80_0_0_07acc42ea06e2d8cbf5e7af9fee0c60c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, вьетнам, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп, Financial Times
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама
FT: торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в диверсификации торговли на фоне экономического противостояния с Китаем, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление палаты, оказавшееся в её распоряжении.
Как отмечается, в самом заявлении Китай не упомянут. Однако, по мнению издания, Штаты стремятся диверсифицировать свою торговлю в Юго-Восточной Азии, находя альтернативных партнеров в регионе вместо Китая, одним из них стал Вьетнам.
"Вьетнам стал ценным партнером США в контексте диверсификации цепочек поставок... Мы призываем США избегать ответных и секторальных пошлинных мер, направленных против логического результата их собственных политических целей", - приводит издание текст заявления.
Кроме того, авторы заявления указали, что пошлины представляют собой "критическую проблему" для компаний из США во Вьетнаме, так как негативно сказываются на их бизнесе и клиентах. Также палата призвала Вьетнам нарастить закупки американской продукции, провести реформы в некоторых секторах и организовать "полную либерализацию" энергетического сектора страны для привлечения инвестиций.
Вьетнам является одной из стран с наибольшим профицитом торговли с США, в результате чего в рамках новой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа вьетнамские товары, в случае неудачи переговоров, будут облагаться в США 46-процентной таможенной пошлиной. Вьетнам также является одной из немногих стран, которые первыми выступили с инициативой о переговорах о взаимной торговле и с которыми США начали переговорный процесс почти сразу после объявления новых пошлин и 90-дневной отсрочки их применения.
СМИ: в ФРС США опасаются скачка затяжной инфляции из-за пошлин Трампа