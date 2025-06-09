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Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама - 09.06.2025, ПРАЙМ
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама
Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:44+0300
2025-06-09T13:44+0300
экономика
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в диверсификации торговли на фоне экономического противостояния с Китаем, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление палаты, оказавшееся в её распоряжении. Как отмечается, в самом заявлении Китай не упомянут. Однако, по мнению издания, Штаты стремятся диверсифицировать свою торговлю в Юго-Восточной Азии, находя альтернативных партнеров в регионе вместо Китая, одним из них стал Вьетнам. "Вьетнам стал ценным партнером США в контексте диверсификации цепочек поставок... Мы призываем США избегать ответных и секторальных пошлинных мер, направленных против логического результата их собственных политических целей", - приводит издание текст заявления. Кроме того, авторы заявления указали, что пошлины представляют собой "критическую проблему" для компаний из США во Вьетнаме, так как негативно сказываются на их бизнесе и клиентах. Также палата призвала Вьетнам нарастить закупки американской продукции, провести реформы в некоторых секторах и организовать "полную либерализацию" энергетического сектора страны для привлечения инвестиций. Вьетнам является одной из стран с наибольшим профицитом торговли с США, в результате чего в рамках новой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа вьетнамские товары, в случае неудачи переговоров, будут облагаться в США 46-процентной таможенной пошлиной. Вьетнам также является одной из немногих стран, которые первыми выступили с инициативой о переговорах о взаимной торговле и с которыми США начали переговорный процесс почти сразу после объявления новых пошлин и 90-дневной отсрочки их применения.
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мировая экономика, сша, китай, вьетнам, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп, Financial Times
13:44 09.06.2025
 
Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама

FT: торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© flickr.com / manschu
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в диверсификации торговли на фоне экономического противостояния с Китаем, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление палаты, оказавшееся в её распоряжении.
Как отмечается, в самом заявлении Китай не упомянут. Однако, по мнению издания, Штаты стремятся диверсифицировать свою торговлю в Юго-Восточной Азии, находя альтернативных партнеров в регионе вместо Китая, одним из них стал Вьетнам.
"Вьетнам стал ценным партнером США в контексте диверсификации цепочек поставок... Мы призываем США избегать ответных и секторальных пошлинных мер, направленных против логического результата их собственных политических целей", - приводит издание текст заявления.
Кроме того, авторы заявления указали, что пошлины представляют собой "критическую проблему" для компаний из США во Вьетнаме, так как негативно сказываются на их бизнесе и клиентах. Также палата призвала Вьетнам нарастить закупки американской продукции, провести реформы в некоторых секторах и организовать "полную либерализацию" энергетического сектора страны для привлечения инвестиций.
Вьетнам является одной из стран с наибольшим профицитом торговли с США, в результате чего в рамках новой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа вьетнамские товары, в случае неудачи переговоров, будут облагаться в США 46-процентной таможенной пошлиной. Вьетнам также является одной из немногих стран, которые первыми выступили с инициативой о переговорах о взаимной торговле и с которыми США начали переговорный процесс почти сразу после объявления новых пошлин и 90-дневной отсрочки их применения.
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
СМИ: в ФРС США опасаются скачка затяжной инфляции из-за пошлин Трампа
7 июня, 11:26
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙВЬЕТНАМДональд ТрампFinancial Times
 
 
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