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Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама

Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама - 09.06.2025, ПРАЙМ

Торговая палата в Ханое призвала США снизить пошлины на товары из Вьетнама

Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:44+0300

2025-06-09T13:44+0300

2025-06-09T13:44+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Американская торговая палата в Ханое обратилась к правительству США с призывом снизить пошлины на товары из Вьетнама, который стал "ценным партнером" Штатов в диверсификации торговли на фоне экономического противостояния с Китаем, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление палаты, оказавшееся в её распоряжении. Как отмечается, в самом заявлении Китай не упомянут. Однако, по мнению издания, Штаты стремятся диверсифицировать свою торговлю в Юго-Восточной Азии, находя альтернативных партнеров в регионе вместо Китая, одним из них стал Вьетнам. "Вьетнам стал ценным партнером США в контексте диверсификации цепочек поставок... Мы призываем США избегать ответных и секторальных пошлинных мер, направленных против логического результата их собственных политических целей", - приводит издание текст заявления. Кроме того, авторы заявления указали, что пошлины представляют собой "критическую проблему" для компаний из США во Вьетнаме, так как негативно сказываются на их бизнесе и клиентах. Также палата призвала Вьетнам нарастить закупки американской продукции, провести реформы в некоторых секторах и организовать "полную либерализацию" энергетического сектора страны для привлечения инвестиций. Вьетнам является одной из стран с наибольшим профицитом торговли с США, в результате чего в рамках новой тарифной политики администрации президента Дональда Трампа вьетнамские товары, в случае неудачи переговоров, будут облагаться в США 46-процентной таможенной пошлиной. Вьетнам также является одной из немногих стран, которые первыми выступили с инициативой о переговорах о взаимной торговле и с которыми США начали переговорный процесс почти сразу после объявления новых пошлин и 90-дневной отсрочки их применения.

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мировая экономика, сша, китай, вьетнам, дональд трамп, financial times