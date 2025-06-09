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Фьючерсы Уолл-стрит колеблются на сохранении неопределенности на рынках
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются на сохранении неопределенности на рынках - 09.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются на сохранении неопределенности на рынках
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит колеблются в понедельник на сохранении неопределенности относительно торговой политики США, инвесторы находятся | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:39+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит колеблются в понедельник на сохранении неопределенности относительно торговой политики США, инвесторы находятся в ожидании переговоров страны с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,09% - до 42 846 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,01%, до 21 791,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 012,25 пункта. Ранее, в пятницу, американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Торговая политика все еще будет сохранять значительную макроэкономическую неопределенность. Признаки дальнейшей динамики в переговорах могут дать рынкам новый импульс роста на неделе", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda). На этой неделе, в среду, будут обнародованы данные по инфляции в США. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются на сохранении неопределенности на рынках
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании переговоров США с Китаем
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит колеблются в понедельник на сохранении неопределенности относительно торговой политики США, инвесторы находятся в ожидании переговоров страны с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,09% - до 42 846 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,01%, до 21 791,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 012,25 пункта.
Ранее, в пятницу, американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
"Торговая политика все еще будет сохранять значительную макроэкономическую неопределенность. Признаки дальнейшей динамики в переговорах могут дать рынкам новый импульс роста на неделе", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).
На этой неделе, в среду, будут обнародованы данные по инфляции в США. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом