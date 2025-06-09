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"Довести до нуля": в ЕС вновь задумали неладное с газом

"Довести до нуля": в ЕС вновь задумали неладное с газом - 09.06.2025, ПРАЙМ

"Довести до нуля": в ЕС вновь задумали неладное с газом

Европейские страны не оставляют попыток полностью отказаться от энергоресурсов из России, говорится в материале агентства РИА Новости. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T08:23+0300

2025-06-09T08:23+0300

2025-06-09T08:23+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Европейские страны не оставляют попыток полностью отказаться от энергоресурсов из России, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, у ЕС остался вариант в виде нулевой квоты, чтобы чтобы ссылаться на форс-мажор при расторжении контрактов. Париж и Брюссель в свою очередь потребовали оценить юридические последствия такого решения.Отмечается, что Европейская комиссия планирует запретить импорт российского газа к 2027 году. Некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, высказываются против прямых санкций в газовой сфере, предпочитая поддержать нулевую квоту. Юристы предупреждают, что российские поставщики могут оспаривать расторжение контрактов в международном арбитраже, ссылаясь на то, что европейские компании намеренно создали кризисную ситуацию."Международные арбитражи, которые обычно рассматривают такие споры, часто основываются на принципе pacta sunt servanda ("договоры должны соблюдаться"). Так что шансы истцов высоки", — отметил в беседе с агентством директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право" Венера Шайдуллина.Опрошенные изданием эксперты также заметили, что в условиях обострения международной обстановки институт форс-мажоров уже не раз доказал свою состоятельность. Так, одним из примеров является проект "Арктик СПГ — 2": французский, китайский и японские соинвесторы "Новатэка" после введения санкций приняли решение покинуть проект, поэтому, прецедент есть, заключили в издании.

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