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В ГД внесут проект о праве добровольцев-участников СВО проходить лечение - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о праве добровольцев-участников СВО проходить лечение
В ГД внесут проект о праве добровольцев-участников СВО проходить лечение - 09.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о праве добровольцев-участников СВО проходить лечение
Депутат ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам СВО, исключенным из добровольческих формирований | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T00:19+0300
2025-06-09T00:19+0300
общество
экономика
здоровье
лдпр
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Депутат ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам СВО, исключенным из добровольческих формирований по состоянию здоровья, проходить лечение в военно-медицинских организациях, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить возможность гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, получившим в результате выполнения задач по предназначению, возложенных на добровольческие формирования, увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, исключенным из добровольческих формирований в связи с несоответствием требованиям к состоянию здоровья, проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях", - сказано в документе. В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, получившие в результате выполнения задач по контракту увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не могут обращаться и проходить лечение в военно-медицинских учреждениях. "Таким образом, добровольцы имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях только в период действия контракта о содействии, а после исключения из добровольческих формирований в связи с полученным ранением или заболеванием они такого права лишаются. Лечение им будет предоставляться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения", - отмечается в документе. Подчеркивается, что граждане, принимавшие участие в спецоперации, как военнослужащие, так и добровольцы, получившие в ходе боевых действий ранение, травму, контузию или заболевание, должны иметь право на равных условиях пользоваться и проходить лечение в военно-медицинских организациях – военных поликлиниках и госпиталях. "Также следует учесть, что лечение человека после ранений и военных травм требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно", - добавили авторы. По словам одного из авторов инициативы, депутата ГД Ярослава Нилова (ЛДПР), в сложившихся условиях предоставление такой возможности для добровольцев-участников СВО было бы справедливой мерой.
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общество , здоровье, лдпр
Общество , Экономика, Здоровье, ЛДПР
00:19 09.06.2025
 
В ГД внесут проект о праве добровольцев-участников СВО проходить лечение

В ГД внесут законопроект о возможности добровольцам-участникам СВО проходить лечение

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Депутат ГД от разных фракций внесут в Госдуму законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам СВО, исключенным из добровольческих формирований по состоянию здоровья, проходить лечение в военно-медицинских организациях, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить возможность гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, получившим в результате выполнения задач по предназначению, возложенных на добровольческие формирования, увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, исключенным из добровольческих формирований в связи с несоответствием требованиям к состоянию здоровья, проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях", - сказано в документе.
В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, получившие в результате выполнения задач по контракту увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не могут обращаться и проходить лечение в военно-медицинских учреждениях.
"Таким образом, добровольцы имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях только в период действия контракта о содействии, а после исключения из добровольческих формирований в связи с полученным ранением или заболеванием они такого права лишаются. Лечение им будет предоставляться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что граждане, принимавшие участие в спецоперации, как военнослужащие, так и добровольцы, получившие в ходе боевых действий ранение, травму, контузию или заболевание, должны иметь право на равных условиях пользоваться и проходить лечение в военно-медицинских организациях – военных поликлиниках и госпиталях.
"Также следует учесть, что лечение человека после ранений и военных травм требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно", - добавили авторы.
По словам одного из авторов инициативы, депутата ГД Ярослава Нилова (ЛДПР), в сложившихся условиях предоставление такой возможности для добровольцев-участников СВО было бы справедливой мерой.
 
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